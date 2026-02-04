Koniec veľkej kariéry Dary Rolins? Speváčka priznala, po čom naozaj túži. Nečakajte luxus ani vypredané haly

Dara Rolins čoraz viac túži po pokoji, rovnováhe a živote, ktorý sa neodohráva v neustálom tempe.
V relácii Dôverne so Soňou Bullovou, Dara Rolins otvorene prezradila, o čom v skutočnosti sníva. Popri tom, že sa chystá uzavrieť manželstvo s partnerom Pavlom Nedvědom a jej dcéra Lola je pre ňu tým najdôležitejším v živote, hovorila namiesto ďalších kariérnych plánov o obyčajnom, pokojnom živote a o mieste, kde by sa mohla na chvíľu zastaviť a žiť v inom, pomalšom rytme.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Sen o jednoduchosti a slobode
Predstavuje si život pri mori, kde by mala malú kaviarničku a dni by sa začínali pomalšie než dnes. V pozadí tejto predstavy nie je biznis, ale túžba po pomalšom živote a jednoduchých rituáloch. „Hrozne by sa mi páčilo žiť niekde pri mori a mať malú kaviarničku, kde budem robiť čerstvé croissanty, piecť chlieb a robiť dobrú kávu,“ začala svoje rozprávanie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Predstavuje si aj dom, ktorý by bol priamo súčasťou každodenného diania. „Všetko tam bude stále otvorené, pretože tam bude fúkať príjemný vetrík“ prezradila Dara.
Nahlásiť chybu v článku