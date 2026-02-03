Dcéra Dary Rolins si mení priezvisko: Lola sa rozhodla pre zmenu, takto k tomu pristúpil jej otec

Dcéra známych rodičov sa rozhodla pre zmenu, ktorú jej okolie prijalo úplne prirodzene. Pre Lauru, prezývanú Lola, ide o praktický krok s podporou oboch rodičov.
Dara Rolins a Matěj Homola, ktorí v minulosti tvorili pár, dokázali aj po rozchode udržať fungujúci a priateľský vzťah. Jeho prirodzeným stredobodom zostala ich dcéra Laura, z ktorej je dnes už takmer dospelá žena a ktorá si získava pozornosť nielen svojím výzorom, ale aj vyspelosťou. Tá má s oboma rodičmi blízky vzťah, spoločné záujmy a trávi s nimi veľa času.
Nedávno sa dokonca vrátila zo spoločnej dovolenky s otcom v Thajsku. Napriek tomu sa rozhodla pre zmenu priezviska, ktorú v rodine berú úplne pokojne, ako prirodzený krok. Situáciu detailnejšie priblížila samotná speváčka vo vyjadrení pre magazín Nový Čas.
Myslí na budúcnosť
Rozhodnutie zmeniť si priezvisko súvisí s plánovaným štúdiom v Londýne, kde sa Laura chystá pokračovať vo vzdelávaní. Ukázalo sa, že jej doterajšie priezvisko môže v anglicky hovoriacom prostredí spôsobovať nečakané situácie.
„Pri konfrontácií a skúškach práve s anglickými profesormi a ľuďmi sme niekoľkokrát narazili na vtipné momenty, keď sa pokúšali vysloviť jej meno s anglickým prízvukom. Doteraz to neriešila pretože je to jej rodné meno, ale po debate ako so mnou, tak hlavne s jej otcom sa rozhodla, že by chcela priezvisko zmeniť a mať ho vlastne po mne,“ uviedla Dara.
