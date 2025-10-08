Uniesli nás a mučili: Greta Thunberg opísala, čo sa dialo po zásahu izraelskej armády. Na lodi bol aj Peter Švestka

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Izraelská armáda mala zaútočiť na lode s humanitárnou pomocou.

Aktivisti na palube ďalšej flotily s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy v stredu nadránom prostredníctvom sociálnych sietí uviedli, že ich lode sú v medzinárodných vodách pod útokom izraelskej armády.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP. „Tri lode boli napadnuté a nezákonne zadržané izraelskou armádou o 04.34 h ráno, 220 kilometrov od pobrežia Gazy,“ napísala flotila Global Sumud na sociálnej sieti X.

Viac z témy Izraelsko-palestínsky konflikt:
1.
Skandovali heslá ako „Sloboda Palestíne“ a „Nech žije flotila“. Do Atén priletelo 161 aktivistov z flotily Global Sumud
2.
Šéf IĽP víta prepustenie Petra Švestku, ktorého zadržal Izrael. Odmieta slová Blanára o úspešnosti diplomacie
3.
Izrael deportoval ďalších aktivistov z flotily: Je medzi nimi aj Slovák Peter Švestka
Zobraziť všetky články (111)

Izrael tvrdí, že posádka je v bezpečí

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii vyhlásilo, že „lode a pasažierov preváža do izraelského prístavu, všetci pasažieri sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave“. Rezort diplomacie očakáva, že budú „okamžite deportovaní“.

„Loď Conscience prepravujúca 92 ľudí, zväčša novinárov a zdravotníckych pracovníkov, je v súčasnosti pod útokom izraelskej vojenskej helikoptéry. Osem plachetníc je nezákonne zadržiavaných a unášaných,“ napísali aktivisti na sociálnej sieti Instagram.

„Zdroje naznačujú, že neozbrojená posádka na palube vrátane lekárov, novinárov a zvolených predstaviteľov bola unesená, rovnako ako životne dôležitá pomoc v hodnote viac ako 110 000 dolárov v podobe liekov, dýchacích prístrojov a výživových doplnkov, ktoré boli určené pre hladujúce nemocnice v Gaze. Ich miesto pobytu zostáva neznáme,“ vyhlásila organizácia Flotila slobody.

Predchádzajúci incident pri Malte

Loď Conscience v máji v medzinárodných vodách pri Malte zasiahli drony, ktoré podľa Flotily slobody patrili Izraelu. Pri incidente sa nikto nezranil, ale posádka musela svoju misiu prerušiť.

Foto: SITA/AP

Švédska aktivistka Greta Thunbergová v utorok vyhlásila, že ju i ďalších zadržaných členov flotily Global Sumud v izraelskej väznici mučili, píše TASR na základe správy agentúry Reuters. Na tlačovej konferencii vo švédskom Štokholme povedala Thunbergová novinárom, že ich izraelská armáda „uniesla a mučila“. Svoje tvrdenie odmietla ďalej rozviesť, ale uviedla, že nedostala ani čistú vodu a niektorí ďalší zadržaní nedostali dôležité lieky.

Nechce, aby sa to dostalo na titulky

„Osobne nechcem hovoriť o tom, čomu som bola vystavená, pretože nechcem, aby sa to dostalo na titulky, pretože o to tu nejde,“ vyhlásila Thunbergová. Podľa jej slov je však to, čomu boli vystavení, ničím v porovnaní s tým, čo ľudia v Gaze zažívajú denne. Podľa minulotýždňového vyhlásenia izraelského ministerstva zahraničia mali všetci zadržaní prístup k vode, jedlu a toaletám, nebolo im odopreté právne zastúpenie a všetky ich zákonné práva boli naplno dodržané.

Foto: SITA/AP

Thunbergová bola súčasťou flotily Global Sumud, ktorej cieľom bolo prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy a doručiť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však minulý týždeň zadržali jej plavidlá s vyše 470 aktivistami. Zadržaných aktivistov vrátane Slováka Petra Švestku v pondelok vyhostili z Izraela. Na zlé zaobchádzanie s členmi flotily sa v utorok sťažovali aj aktivisti z iných krajín.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z regálov predajní sťahujú populárny tovar: Dôvodom je olovo, peniaze vám vrátia aj bez bločku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac