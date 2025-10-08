Uniesli nás a mučili: Greta Thunberg opísala, čo sa dialo po zásahu izraelskej armády. Na lodi bol aj Peter Švestka

Aktivisti na palube ďalšej flotily s humanitárnou pomocou pre obyvateľov Pásma Gazy v stredu nadránom prostredníctvom sociálnych sietí uviedli, že ich lode sú v medzinárodných vodách pod útokom izraelskej armády.
TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP. „Tri lode boli napadnuté a nezákonne zadržané izraelskou armádou o 04.34 h ráno, 220 kilometrov od pobrežia Gazy,“ napísala flotila Global Sumud na sociálnej sieti X.
Izrael tvrdí, že posádka je v bezpečí
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii vyhlásilo, že „lode a pasažierov preváža do izraelského prístavu, všetci pasažieri sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave“. Rezort diplomacie očakáva, že budú „okamžite deportovaní“.
„Loď Conscience prepravujúca 92 ľudí, zväčša novinárov a zdravotníckych pracovníkov, je v súčasnosti pod útokom izraelskej vojenskej helikoptéry. Osem plachetníc je nezákonne zadržiavaných a unášaných,“ napísali aktivisti na sociálnej sieti Instagram.
„Zdroje naznačujú, že neozbrojená posádka na palube vrátane lekárov, novinárov a zvolených predstaviteľov bola unesená, rovnako ako životne dôležitá pomoc v hodnote viac ako 110 000 dolárov v podobe liekov, dýchacích prístrojov a výživových doplnkov, ktoré boli určené pre hladujúce nemocnice v Gaze. Ich miesto pobytu zostáva neznáme,“ vyhlásila organizácia Flotila slobody.
Predchádzajúci incident pri Malte
Loď Conscience v máji v medzinárodných vodách pri Malte zasiahli drony, ktoré podľa Flotily slobody patrili Izraelu. Pri incidente sa nikto nezranil, ale posádka musela svoju misiu prerušiť.
Švédska aktivistka Greta Thunbergová v utorok vyhlásila, že ju i ďalších zadržaných členov flotily Global Sumud v izraelskej väznici mučili, píše TASR na základe správy agentúry Reuters. Na tlačovej konferencii vo švédskom Štokholme povedala Thunbergová novinárom, že ich izraelská armáda „uniesla a mučila“. Svoje tvrdenie odmietla ďalej rozviesť, ale uviedla, že nedostala ani čistú vodu a niektorí ďalší zadržaní nedostali dôležité lieky.
Nechce, aby sa to dostalo na titulky
„Osobne nechcem hovoriť o tom, čomu som bola vystavená, pretože nechcem, aby sa to dostalo na titulky, pretože o to tu nejde,“ vyhlásila Thunbergová. Podľa jej slov je však to, čomu boli vystavení, ničím v porovnaní s tým, čo ľudia v Gaze zažívajú denne. Podľa minulotýždňového vyhlásenia izraelského ministerstva zahraničia mali všetci zadržaní prístup k vode, jedlu a toaletám, nebolo im odopreté právne zastúpenie a všetky ich zákonné práva boli naplno dodržané.
Thunbergová bola súčasťou flotily Global Sumud, ktorej cieľom bolo prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy a doručiť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však minulý týždeň zadržali jej plavidlá s vyše 470 aktivistami. Zadržaných aktivistov vrátane Slováka Petra Švestku v pondelok vyhostili z Izraela. Na zlé zaobchádzanie s členmi flotily sa v utorok sťažovali aj aktivisti z iných krajín.
