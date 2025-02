Umelecký svet v slzách: Zomrela populárna herečka, už jej nedokázali pomôcť. Mala len 48 rokov

Vo veku 48 rokov zomrela taiwanská hviezda Barbie Hsu, ktorá bola v celej Ázii mimoriadne populárna vďaka svojej hlavnej úlohe v televíznom seriáli Meteor Garden z roku 2001.

Ako v pondelok uviedli tamojšie médiá, zomrela na respiračné ochorenie.Hsu zomrela po tom, čo dostala zápal pľúc počas rodinného výletu do Japonska, uviedla mladšia z jej dvoch sestier. „Moja najdrahšia a najmilšia sestra Barbie Hsu nás bohužiaľ opustila pre komplikácie spojené s chrípkou, ktoré viedli k zápalu pľúc,“ uviedla vo vyhlásení, ktoré priniesla taiwanská tlačová agentúra CNA.

Smrť Hsu bola v pondelok najpopulárnejšou témou na čínskej platforme Weibo podobnej X. Na sociálnych sieťach jej vzdali hold aj fanúšikovia na Taiwane, Filipínach a inde.Hsu a jej mladšia sestra Dee sa preslávili v 90. rokoch ako popové duo.

REST IN PEACE, OUR SHANCAI 🕊️

Taiwanese actress Barbie Hsu, renowned for her role as Shan Cai in the 2001 television series „Meteor Garden,“ has passed away at the age of 48.

She died due to pneumonia caused by influenza complications, her younger sister Dee Hsu confirmed in a… pic.twitter.com/ZLzvqAB71G

— The Philippine Star (@PhilippineStar) February 3, 2025