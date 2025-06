Umelecký svet smúti: Vo veku len 41 rokov zomrel známy herec, podľahol zákernej chorobe

Fanúšikovia obľúbených amerických seriálov smútia. Devin Harjes, známy z projektov ako Boardwalk Empire, Daredevil, Gotham či Manifest, zomrel vo veku 41 rokov. Herec podľahol chorobe, s ktorou bojoval od februára, keď mu diagnostikovali rakovinu.

Ako informuje portál The Hollywood Reporter, Harjes zomrel v utorok v nemocnici Mount Sinai West v New Yorku. Presnú povahu ochorenia rodina nezverejnila, no jeho stav sa mal zhoršiť len niekoľko mesiacov po stanovení diagnózy.

Poznáte ho z HBO, Marvelu aj DC

Herec sa preslávil najmä v televízii. Fanúšikovia si ho pamätajú ako boxera Jacka Dempseyho v oceňovanom historickom seriáli Boardwalk Empire z produkcie HBO. Objavil sa aj v marvelovskom seriáli Daredevil ako zdravotník Oscar z väznice Rikers Island, a takisto v Gothame, kde stvárnil bankového strážnika Clyda.

Účinkoval aj v ďalších známych seriáloch ako Orange Is the New Black, Blue Bloods, FBI, Elementary, a vo filmoch Rebel in the Rye, Boyz of Summer, The Forest Is Red či Surprise Surprise, Mr. Conovy. Jeho poslednou významnou úlohou bola postava Petea Baylora v tretej sériii seriálu Manifest, kde sa objavil v deviatich epizódach.

Z Texaského ranča až na newyorské javiská

Devin Harjes sa narodil 29. júla 1983 v texaskom meste Lubbock. Vyrastal obklopený zvieratami a miloval kone, no napokon v sebe objavil vášeň pre herectvo. Po štúdiu herectva na vysokej škole sa presťahoval do New Yorku, kde svoju kariéru začal v študentských filmoch, na off-Broadwayi a v nezávislých produkciách.

Za sebou zanechal svojich rodičov Randyho a Rosanne Harjesových, sestru Trish s manželom Justinom, synovcov Tristina a Sawyera, neteri Rory a Charly, bývalú manželku a herečku Shivu Shobithu, a ich spoločnú mačku menom Maude.