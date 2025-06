Prezident Pellegrini ohlásil dôležitú vec: Slovensko podporí zvýšenie výdavkov na obranu v rámci NATO

Prezident SR Peter Pellegrini pri príchode na samit lídrov Bukureštskej deviatky (B9) v litovskom Vilniuse v pondelok potvrdil, že SR podporí navrhované zvýšenie obranných výdavkov v rámci NATO. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

„Toto stretnutie je veľmi dôležité, keďže o pár dní je pred nami dôležitý samit v Haagu. Je nutné, aby Európa prevzala väčší podiel na svojej vlastnej obrane v rámci NATO. Plne podporujem, aby sme míňali viac, a musíme posilniť európsky pilier v NATO. SR preto podporí ohlásené zvýšenie výdavkov na 3,5 percenta plus 1,5 percenta (HDP),“ uviedol prezident.

Návrh NATO počíta s výdavkami vo výške päť percent HDP

Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhol, aby sa výdavky na obranu členských štátov NATO zvýšili na päť percent HDP, z ktorých 3,5 percenta by smerovalo priamo na obranné výdavky a ďalších 1,5 percenta by sa mohlo využiť na iné výdavky spojené s obranou. Konkrétne by to mohli byť investície do strategickej infraštruktúry, ako sú mosty, železnice alebo prístavy, ktoré sú kľúčové aj na vojenské účely.

Na rokovaniach vo Vilniuse sa okrem lídrov východného krídla NATO zúčastňujú na pozvanie Litvy aj predstavitelia severských spojencov – Dánska, Fínska, Švédska, Nórska a Islandu. Prítomní sú aj Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.