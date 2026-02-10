Umelá inteligencia mení platy Slovákov: Expertom na AI ponúkajú tisíce eur, odhalil nový prieskum trhu

Nástup nových technológií, umelej inteligencie a iniciatív udržateľnosti zvyšuje dopyt po špecializovaných pracovných pozíciách naprieč odvetviami. Firmy podľa prieskumu personálnych agentúr Grafton Recruitment a Gi Group hľadajú odborníkov, ktorí dokážu prepojiť technické znalosti so strategickými a analytickými schopnosťami, pričom nové roly sa objavujú aj mimo Bratislavy.
„Prakticky všetky odvetvia dnes čelia zásadnej transformácii, vďaka ktorej sa objavuje mnoho nových príležitostí. Spoločným menovateľom väčšiny z nich je ich technické zameranie,“ uviedla marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba. Zároveň poukázala na nedostatok kandidátov s relevantným vzdelaním a skúsenosťami.
Menia sa náplne pracovných pozícií
Vo výrobe a priemysle sa podľa prieskumu čoraz častejšie objavujú pozície programátorov robotov, analytikov výrobných dát či špecialistov a inžinierov automatizácie. Pri automatizačných pozíciách uviedli autori prieskumu mzdové rozpätie v Bratislave a Trnave 2500 až 3500 eur, v Nitre 2400 až 3100 eur. Na východe Slovenska mzdy podľa nich neklesajú pod 1800 eur, horná hranica sa pohybuje medzi 2200 a 2300 eurami.
Zmeny v skladbe a náplni pracovných pozícií sú podľa prieskumu výrazné aj v IT. Vývojár softvéru pre AI alebo strojové učenie môže podľa zistení v Bratislave a Trnave očakávať mzdu 2900 až 4500 eur, v Žiline, Nitre a Košiciach 2700 až 4200 eur a v Prešove 2400 až 3700 eur. Inžinier kyberbezpečnosti má podľa prieskumu najvyššie ohodnotenie v Bratislave v rozpätí 3200 až 4000 eur, v Trnave 3000 až 4000 eur a v Prešove 2500 až 3500 eur.
Podľa Kouby budú v najbližších rokoch kľúčové schopnosti firiem reagovať na technologické a udržateľné trendy. „Firmy, ktoré dokážu rýchlo adaptovať svoje pracovné sily na digitálne a udržateľné zmeny, budú jednoznačne konkurencieschopnejšie,“ dodala.
Nahlásiť chybu v článku