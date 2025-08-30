Ukrajinské drony zaútočili na ruskú ropnú rafinériu: Ročne vyrába tri milióny ton ľahkých ropných produktov, dodáva ich armáde

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Vojna na Ukrajine
Ukrajinské drony zaútočili na ropnú rafinériu.

Na ropnú rafinériu Krasnodar v Krasnodarskom kraji a ropnú rafinériu Syzraň v Samarskej oblasti v Rusku zaútočili v noci na sobotu ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ukrajinský generálny štáb.

Ukrajinská armáda operuje „v rámci znižovania útočného potenciálu nepriateľa a komplikovania zásobovania vojenských jednotiek okupantov palivom,“ vyhlásil generálny štáb. Ropná rafinéria Krasnodar ročne vyrába tri milióny ton ľahkých ropných produktov, a to benzínu, nafty a leteckého paliva. Palivo dodáva ruskej armáde.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajinu budeme podporovať tak dlho, ako to bude potrebné, tvrdí Nemecko. Ruské útoky majú dohru
2.
Strašné peklo: Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 23, medzi mŕtvymi sú aj štyri deti
3.
Na masívny ruský útok, pri ktorom zahynulo 19 ľudí, už reagoval aj Trump. Novinári sa dozvedeli, že „nie je prekvapený“
Zobraziť všetky články (1187)

Ropná rafinéria Syzraň produkuje benzín, naftu, letecký petrolej a vykurovací olej. Začiatkom augusta tohto roka bola jej výrobná kapacita 8,5 milióna ton ročne.

Foto: Profimedia
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zahynul predseda vlády aj viacero ministrov: Jemenskí povstalci prehovorili o následkoch izraelského náletu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac