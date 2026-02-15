Ukrajinské drony poškodili ropné zariadenia v južnej ruskej oblasti. Spôsobili požiare a hlásia zranených

Ukrajinské drony poškodili ropné zariadenia v južnej ruskej oblasti Krasnodar a spôsobili niekoľko požiarov, uviedli ruské úrady v nedeľu.
Guvernér Krasnodaru, Veniamin Kondratyev, informoval, že ropné skladovacie zariadenie v dedine Volna pri Čiernom mori bolo poškodené. Volna je miesto, kde sa nachádza ruský prístav Taman, ktorý slúži na prepravu ropy, uhlia a obilia.
„Najťažšia situácia je v dedine Volna, kde boli poškodené ropné nádrže, sklad a terminály,“ povedal Kondratyev.
Rusko tvrdí, že zostrelilo 88 ukrajinských dronov
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v nedeľu skoro ráno zostrelilo 88 ukrajinských dronov nad južnými a pohraničnými oblasťami. Kondratyev tiež uviedol, že súkromný dom v ruskom prímorskom rezorte Soči, ktorý bol doteraz relatívne ušetrený pred útokmi, bol tiež poškodený.
