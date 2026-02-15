Český minister sa hádal s Clintonovou: Nesúhlasím s rodovou revolúciou, sú len dve pohlavia, vyhlásil

Ilustračná foto: SITA AP

Michaela Olexová
TASR
Šéf českej diplomacie sa v debate niekoľkokrát názorovo stretol s Hillary Clintonovou aj s poľským rezortným partnerom Sikorským.

Podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku je postup amerického prezidenta Donalda Trumpa v USA reakciou na to, že sa v niektorých politických oblastiach zašlo až príliš ďaleko. Macinka to v sobotu povedal na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), pričom s jeho názorom vyjadrila nesúhlas exministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová.

TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz. Macinka vystúpil v panelovej diskusii, ktorá zakončila sobotný verejný program Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.

Spolu s ním na pódiu na tému rozkolu na Západe hovorila Clintonová, ako aj poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski, bulharský politológ Ivan Krastev a politológ Gladden Pappin z Maďarského ústavu medzinárodných záležitostí.

Nesúhlasím s rodovou revolúciou, sú len dve pohlavia

„V prvom rade myslím, že ho naozaj nemáte rada,“ nechal sa počuť Macinka po tom, čo Clintonová hovorila o tom, že pozícia Trumpovej administratívy smerom k Ukrajine je hanebná. Americký prezident podľa nej spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zo situácie len profituje.

„Zradil Západ, zradil Severoatlantickú zmluvu, zradil základné ľudské hodnoty,“ kritizovala Trumpa Clintonová.

Americký prezident Donald Trump, Foto: TASR/AP

„Viete, to je absolútna pravda,“ reagovala potom niekdajšia šéfka americkej diplomacie na Macinkove slová o tom, že Trumpa nemá rada. Ale nejde len o to, že ho nemám rada. Nemám ho rada kvôli tomu, čo robí Spojeným štátom a svetu. A myslím si, že by ste mali poctivo pozrieť na to, či si myslíte, že z toho vzíde niečo dobré,“ podotkla.

„Myslím, že to, čo robí Trump v Amerike, je reakciou na to, že v niektorých politických oblastiach sa zašlo príliš ďaleko, príliš ďaleko od bežných ľudí, príliš ďaleko od reality,“ kontroval Macinka a spomenul v tejto súvislosti napríklad tzv. cancel culture či „woke“ ideológiu. „Nesúhlasím s rodovou revolúciou, s klimatickým alarmizmom … Myslím, že sú len dve pohlavia… A zvyšok je pravdepodobne sociálny konštrukt,“ pokračoval.

„Na Ukrajine ľudia umierajú na fronte, aby zachránili svoju slobodu, a vás trápia dve pohlavia?“ skočila Clintonová Macinkovi do reči.

Nezhodol sa ani s poľským ministrom zahraničia

Macinka následne spochybnil tvrdenie, že Ukrajina bojuje „za našu budúcnosť“.

„Predovšetkým Ukrajina bojuje za budúcnosť Ukrajiny, za slobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislosť,“ povedal. Dodal, že Západ by mal Kyjevu „samozrejme pomáhať“, zároveň sa ale domnieva, že časť ľudí na Západe sa podľa neho snaží pomoc zneužiť.

Šéf českej diplomacie sa v debate niekoľkokrát názorovo stretol aj s poľským rezortným partnerom Sikorským, píšu Novinky.cz. Nezhodli sa napríklad v pohľade na konzervatizmus a progresivizmus a ich úlohu, ale ani v téme demokratickej legitimity niektorých inštitúcií Európskej únie.

