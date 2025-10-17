Ukrajinská premiérka navrhla Ficovi na Slovensku zriadiť školy pre ukrajinské deti. Ten reagoval jednoznačne

Foto: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Slovensko a Ukrajina posilňujú spoluprácu.

Počas spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach zaznela iniciatíva, ktorá by mohla zlepšiť život mnohých rodín z Ukrajiny žijúcich na Slovensku. Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková navrhla predsedovi vlády Robertovi Ficovi, aby Slovensko umožnilo zriadenie škôl pre ukrajinské deti.

„Bol by to veľmi silný signál pre našu spoluprácu. Ak by ste nemali výhrady, bolo by to krásne,“ uviedla. Ako píše Denník N, slovenský premiér reagoval súhlasne a zdôraznil, že Slovensko má dlhodobú tradíciu rešpektovania národnostných menšín. „Máme školy, kde sa vyučuje v maďarskom jazyku. Nevidím preto problém, ak by vznikli aj školy pre ukrajinské deti,“ povedal Robert Fico.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Budapešť sa pripravuje na historické rokovanie: Trump a Putin sa majú stretnúť, Orbán hovorí o šanci na mier
2.
Ukrajinskej jednotke sa opäť podaril husársky kúsok: Nastala totálna demolácia, Azov rozmetal ruský konvoj na kusy
3.
Ministerka Saková kritizuje rýchle tempo Bruselu: Nemáme dostatočné kapacity na náhradu dodávok ruských energií, tvrdí
Zobraziť všetky články (1342)

Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy

Pred spoločným rokovaním to potvrdil aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ktorý uviedol, že Slovensko pripravuje pre Ukrajinu ďalšiu humanitárnu pomoc. „Na stretnutí sa bude riešiť napríklad pomoc s odmínovaním území na Ukrajine a aj ďalšie humanitárne oblasti. Diskutovať budeme aj o ochrane proti dronom či o posilnení obrany Slovenska,“ priblížil.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša je cieľom rokovania posilniť spoluprácu medzi krajinami aj v oblasti obnovy Ukrajiny. „Chceme oznámiť ukrajinskej strane, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s programom OSN pre ľudské sídla UN-Habitat, ktorý pomôže so znovuosídlením zdevastovaných sídiel Ukrajiny,“ uviedol Šalitroš. UN-Habitat bude podľa neho súčasťou regionálneho centra MIRRI v Košiciach.

Svyrydenková ocenila pokračovanie dialógu slovenskej a ukrajinskej vlády, potvrdila, že predmetom spoločného rokovania budú otázky energetickej bezpečnosti i zabezpečenia energetických zdrojov, infraštrukturálne projekty i oblasť medzinárodnej spolupráce pri integračných snahách Ukrajiny.

„Som taktiež presvedčená, že Ukrajina ako súčasť Európskej únie by bola silný impulz pre spoluprácu oboch krajín, ale i celého stredoeurópskeho priestoru,“ dodala. Od rokovania očakáva, že okrem zhodnotenia pokroku v doteraz dohodnutých krokoch si obe delegácie vytýčia najbližšie ciele. „A to v rámci princípu vzájomnej výhody a vzájomnej dôvery,“ dodala Svyrydenková.

Spolupráca aj v priemysle a školstve

Robert Fico zdôraznil, že Slovensko potrebuje obsadiť 100- až 150-tisíc voľných pracovných miest, najmä v priemysle, čo by mohlo byť príležitosťou aj pre Ukrajincov. „Príbuznosť našich jazykov a vzájomná ochota spolupracovať by mohli pomôcť aj ekonomike,“ dodal.

V Košiciach sa počas dňa koná viacero bilaterálnych konzultácií zameraných na cezhraničnú spoluprácu, dopravné spojenia, obranný priemysel, poľnohospodárstvo, obnovu Ukrajiny či jej integráciu do Európskej únie. Okrem rokovania premiérov sa uskutoční aj stretnutie ministrov zahraničných vecí a ďalších rezortov, ktoré potvrdzujú, že vzťahy medzi Bratislavou a Kyjevom sú naďalej živé a rozvíjajú sa v duchu partnerstva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žilinka zasahuje do sporu o sviatky: Voľno na Sedembolestnú Pannu Máriu sa má zrušiť. Preverí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac