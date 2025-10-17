Ukrajinská premiérka navrhla Ficovi na Slovensku zriadiť školy pre ukrajinské deti. Ten reagoval jednoznačne

Počas spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach zaznela iniciatíva, ktorá by mohla zlepšiť život mnohých rodín z Ukrajiny žijúcich na Slovensku. Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková navrhla predsedovi vlády Robertovi Ficovi, aby Slovensko umožnilo zriadenie škôl pre ukrajinské deti.
„Bol by to veľmi silný signál pre našu spoluprácu. Ak by ste nemali výhrady, bolo by to krásne,“ uviedla. Ako píše Denník N, slovenský premiér reagoval súhlasne a zdôraznil, že Slovensko má dlhodobú tradíciu rešpektovania národnostných menšín. „Máme školy, kde sa vyučuje v maďarskom jazyku. Nevidím preto problém, ak by vznikli aj školy pre ukrajinské deti,“ povedal Robert Fico.
Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy
Pred spoločným rokovaním to potvrdil aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ktorý uviedol, že Slovensko pripravuje pre Ukrajinu ďalšiu humanitárnu pomoc. „Na stretnutí sa bude riešiť napríklad pomoc s odmínovaním území na Ukrajine a aj ďalšie humanitárne oblasti. Diskutovať budeme aj o ochrane proti dronom či o posilnení obrany Slovenska,“ priblížil.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša je cieľom rokovania posilniť spoluprácu medzi krajinami aj v oblasti obnovy Ukrajiny. „Chceme oznámiť ukrajinskej strane, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s programom OSN pre ľudské sídla UN-Habitat, ktorý pomôže so znovuosídlením zdevastovaných sídiel Ukrajiny,“ uviedol Šalitroš. UN-Habitat bude podľa neho súčasťou regionálneho centra MIRRI v Košiciach.
Svyrydenková ocenila pokračovanie dialógu slovenskej a ukrajinskej vlády, potvrdila, že predmetom spoločného rokovania budú otázky energetickej bezpečnosti i zabezpečenia energetických zdrojov, infraštrukturálne projekty i oblasť medzinárodnej spolupráce pri integračných snahách Ukrajiny.
„Som taktiež presvedčená, že Ukrajina ako súčasť Európskej únie by bola silný impulz pre spoluprácu oboch krajín, ale i celého stredoeurópskeho priestoru,“ dodala. Od rokovania očakáva, že okrem zhodnotenia pokroku v doteraz dohodnutých krokoch si obe delegácie vytýčia najbližšie ciele. „A to v rámci princípu vzájomnej výhody a vzájomnej dôvery,“ dodala Svyrydenková.
Spolupráca aj v priemysle a školstve
Robert Fico zdôraznil, že Slovensko potrebuje obsadiť 100- až 150-tisíc voľných pracovných miest, najmä v priemysle, čo by mohlo byť príležitosťou aj pre Ukrajincov. „Príbuznosť našich jazykov a vzájomná ochota spolupracovať by mohli pomôcť aj ekonomike,“ dodal.
V Košiciach sa počas dňa koná viacero bilaterálnych konzultácií zameraných na cezhraničnú spoluprácu, dopravné spojenia, obranný priemysel, poľnohospodárstvo, obnovu Ukrajiny či jej integráciu do Európskej únie. Okrem rokovania premiérov sa uskutoční aj stretnutie ministrov zahraničných vecí a ďalších rezortov, ktoré potvrdzujú, že vzťahy medzi Bratislavou a Kyjevom sú naďalej živé a rozvíjajú sa v duchu partnerstva.
