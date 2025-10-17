Žilinka zasahuje do sporu o sviatky: Voľno na Sedembolestnú Pannu Máriu sa má zrušiť. Preverí, či je to vôbec legálne

Generálny prokurátor Maroš Žilinka s poukazom na jeho oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrhy na začatie konania posúdi súlas prechodného ustanovenia zákona o štátnych sviatkoch, podľa ktorého sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 nie je dňom pracovného pokoja, s ústavou SR a Základnou zmluvou medzi SR a svätou stolicou.
Žilinka to oznámil na sociálnej sieti. Na možný nesúlad konsolidačného zákona s Ústavou SR upozornil ešte začiatkom októbra poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál. V tejto súvislosti zaslal upozornenie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
Sporné ustanovenie o 15. septembri
Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého nebude 15. september ako sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 dňom pracovného pokoja.
„Toto ustanovenie je v evidentnom rozpore so Základnou zmluvou medzi SR a Svätou Stolicou, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a viaceré sviatky, vrátane 15. septembra. Základná zmluva so Svätou stolicou je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 5 ústavy, a teda má prednosť pred zákonmi. Do 31. októbra 2025 je teda toto ustanovenie konsolidačného zákona aj v rozpore s ústavou,“ zdôvodnil Dostál.
