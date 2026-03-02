Ukrajina vraj klame, Orbán vytiahol satelitné snímky ako dôkaz: Útok podľa neho Družbu nepoškodil

Reprpfoto: X/Orbán Viktor

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Odkazuje na satelitné snímky a bezpečnostnú schôdzku.

Satelitné snímky dokazujú, že neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba. Podľa servera magyarnemzet.hu to vyhlásil v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev okamžite obnovil dodávky ropy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Na základe satelitných snímok a prevádzkových informácií, ktoré máme k dispozícii, je zrejmé, že ropovod Družba je schopný prevádzky,“ povedal Orbán po schôdzke týkajúcej sa národnej bezpečnosti v pondelok ráno po tom, čo dostal podrobnú správu o útoku na ropovod a jeho stave.

Spor o dodávky ropy pokračuje

Podľa jeho slov bolo zistené, že útok priamo neovplyvnil potrubie ropovodu, preto neexistuje žiadna technická prekážka pre opätovné spustenie prevádzky. Orbán dodal, že súvisiace satelitné snímky budú zverejnené. „Opäť vyzývame prezidenta Zelenského, aby obnovil prevádzku ropovodu Družba a umožnil vstup maďarským a slovenským inšpektorom s cieľom ukončiť spor. Budeme pokračovať v našich protiopatreniach, kým Ukrajinci neobnovia dodávky ropy,“ podčiarkol Orbán.

Ilustračná foto: TASR/AP

Premiér podotkol, že to, čo robí prezident Zelenskyj, je obyčajné vydieranie Maďarska. Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára.

Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Nahlásiť chybu v článku

