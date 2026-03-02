Situácia je najhoršia od pandémie: Vzdušný priestor je takmer prázdny, stav sa môže ešte zhoršiť

Vzhľadom na pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe zrušili v pondelok niekoľko stoviek ďalších letov. Globálna kríza v leteckej doprave, pre ktorú v regióne už uviazli státisíce cestujúcich, naďalej pokračuje, informuje TASR podľa denníka The Guardian.
V pondelok ráno zrušili celkovo 1239 letov. Obmedzenia hlásili aj poprední medzinárodní dopravcovia, vrátane Emirates Airlines so sídlom v Dubaji, Etihad Airways v Abú Zabí či Qatar Airways v Dauhe. Hlavné letiská na Blízkom východe tak boli uzavreté už tretí deň po sebe. The Guardian uvádza, že ide o najkritickejšiu leteckú situáciu od pandémie Covidu-19.
Vzdušný priestor zostáva prakticky prázdny
Podľa webovej stránky Flightradar24 vzdušný priestor nad Iránom, Irakom, Kuvajtom, Izraelom, Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom bol v pondelok stále prakticky prázdny. Hoci si tento región aj letecké spoločnosti za posledné roky zvykli na isté narušenia v cestovnom priemysle, takéto dlhodobé uzavretia vzdušného priestoru a odstavenie všetkých troch hlavných uzlov v Perzskom zálive je bezprecedentné, uvádzajú analytici.
„Cestujúci by nemali túto situáciu zľahčovať… V najbližších dňoch by sa mali podľa vývoja udalostí pripraviť na meškania alebo zrušenia letov – dúfajme, že útoky skončia,“ povedal Henry Harteveldt, analytik leteckého priemyslu a prezident spoločnosti Atmosphere Research Group. The Guardian dodal, že podľa platformy FlightAware ešte v sobotu, kedy Izrael a Spojené štáty spustili spoločnú vojenskú operáciu proti Iránu, zrušili takmer 2800 a v nedeľu ďalších 3156 letov.
Rušenie a presmerovanie spojení medzi Áziou a Európou
Z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe dochádza k rušeniu a presmerovaniu viacerých medzinárodných leteckých spojení medzi Áziou a Európou. Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich zo Srí Lanky, Maldív a Indie. Dostupnosť letov sa môže meniť v krátkom čase. Na svojom webe na to upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Cestujúcim odporúča, aby kontaktovali svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu a preverili možnosti náhradného spojenia. Priebežne by tiež mali sledovať aktuálne informácie o letoch. Rezort diplomacie ďalej radí skontrolovať si platnosť víz alebo povolenia na pobyt. Cestujúci sa tiež majú riadiť pokynmi miestnych orgánov a leteckých spoločností.
Srí Lanka ponúkne bezplatné predĺženie víz
Zároveň Migračný úrad Srí Lanky informoval, že zahraničným turistom, ktorí nemôžu opustiť krajinu z dôvodu zrušených letov smerujúcich cez Blízky východ, poskytne bezplatné predĺženie víz o sedem dní odo dňa skončenia ich platnosti. Dôvodom je, aby mohli na území krajiny zotrvať legálne do zabezpečenia náhradného odletu.
Taktiež Ministerstvo cestovného ruchu Maldív uviedlo, že turistom dotknutým narušením leteckej dopravy je umožnené zotrvať v krajine bez sankcií za prekročenie povoleného pobytu, pričom odchody cestujúcich sú koordinované v spolupráci s imigračnými orgánmi, leteckými spoločnosťami a turistickými zariadeniami.
V prípade Indie môžu zahraniční štátni príslušníci požiadať prostredníctvom regionálneho úradu pre registráciu cudzincov (Foreigners Regional Registration Office – FRRO) o predĺženie víza alebo úpravu pobytového statusu, priblížilo MZVEZ.
Nahlásiť chybu v článku