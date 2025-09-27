Ukrajina tvrdí, že Rusko prerušilo dodávky elektriny do záporožskej elektrárne: Ukrajinský minister hovorí o hazardných jadrových hrách

Ralf1969, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko dodávky údajne prerušilo už pred niekoľkými dňami.

Ukrajina v sobotu uviedla, že Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň (ZAES), ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe, je už štyri dni bez dodávok elektriny. Z tohto blackoutu pritom obvinila Moskvu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

„V dôsledku ruských krokov je Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) už štvrtý deň bez prúdu,“ napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na platforme X. „Naliehavo žiadame všetky krajiny, ktoré sa zaujímajú o jadrovú bezpečnosť, aby Moskve dali jasne najavo, že jej jadrové hazardné hry sa musia skončiť,“ dodal.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zmeny pred zimnými paralympijskými hrami: Medzinárodný výbor nečakane zrušil obmedzenia voči Rusku a Bielorusku
2.
Putin nasadzuje moderné Tornadá: Psychologická zbraň druhej svetovej vojny dostala modernú podobu, v Záporoží šíri strach
3.
Rusko označilo plán EÚ za hysterický: Kremeľ varuje, že múr proti dronom prinesie ešte väčšie napätie
Zobraziť všetky články (1273)

Ruské sily obsadili Záporožskú jadrovú elektráreň krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa mierového plánu, ktorý vypracovala administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa, by Ukrajina znovu získala kontrolu nad ZAES, ale Spojené štáty by ju prevádzkovali. Elektrina vyrobená v ZAES by bola rozdelená medzi obe strany konfliktu.

Chystá sa ju Rusko pripojiť k svojej elektrickej sieti?

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však svojho času vyhlásil, že Rusko nedostalo od USA ponuku na prevod kontroly nad Záporožskou jadrovou elektrárňou a ak ju dostane, odmietne ju.

Denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na organizáciu Greenpeace ešte koncom mája tohto roka uviedol, že Rusko sa pravdepodobne chystá pripojiť okupovanú ZAES k svojej elektrickej sieti. Na tento účel údajne stavia v okupovanej časti Ukrajiny elektrické vedenia, napísal vtedy denník.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z bytového domu museli evakuovať desiatky ľudí: V Snine došlo k podzemnému úniku plynu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac