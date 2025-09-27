Z bytového domu museli evakuovať desiatky ľudí: V Snine došlo k podzemnému úniku plynu

Pre podzemný únik plynu museli z bytového domu na Palárikovej ulici v Snine evakuovať desiatky ľudí. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove informoval, že udalosť im nahlásili krátko pred 14.00 h.
Operačný dôstojník uviedol, že bytový dom, v blízkosti ktorého bolo cítiť plyn, nebol pritom na plyn vôbec napojený a nachádzali sa v ňom len plynové bomby pri sporákoch. Technik SPP na mieste zistil, že ide o podzemný únik plynu.
„Hasičská jednotka zo Sniny z priľahlej bytovky evakuovala približne 30 až 35 ľudí. Privolaný technik SPP uzatvoril okruh a pracuje na odstránení poruchy,“ uviedol operačný dôstojník s tým, že udalosť si nevyžiadala zranenia.
Odporúčané články
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku