Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na detskú nemocnicu v Chersone: Má to byť dôkaz, že Moskva mier nechce

Foto inej budovy v Chersone: Profimedia

Bol to vraj úmyselný útok na deti.

Ukrajina v stredu obvinila ruskú armádu z útoku na detskú nemocnicu v juhoukrajinskom meste Cherson, pri ktorom bolo zranených najmenej deväť ľudí vrátane detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento útok označil za úmyselný a za dôkaz, že „Moskva mier nechce,“ informovala agentúra AFP s tým, že Moskva sa k útoku nevyjadrila, píše TASR.

Rusko počas vojny zasiahlo na Ukrajine niekoľko nemocníc a zdravotníckych zariadení, čo malo za následok obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva. Moskva však naďalej tvrdí, že útočí iba na vojenské objekty. „Nemohli si nebyť vedomí toho, na čo útočia. Bol to úmyselný útok na deti, zdravotnícky personál a na základné záruky života,“ uviedol Zelenskyj.

Foto: SITA/AP

Zranenia utrpeli aj deti

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec informoval, že zranených bolo deväť ľudí, najmladším bolo osemročné dieťa. Oblastná prokuratúra spresnila, že budova nemocnice utrpela pri útoku vážne škody. Tlaková vlna poškodila aj okolité objekty. V čase útoku sa v nemocnici nachádzalo približne 100 ľudí, dodal Zelenskyj, podľa ktorého Rusko „nielenže naťahuje svoju teroristickú vojnu, ale snaží sa aj urobiť všetko pre to, aby sa žiadna príležitosť na ukončenie vojny neskončila úspechom.“

Mesto Cherson bolo väčšiu časť roka 2022 okupované ruskými jednotkami. V poslednom čase čelí pravidelnému ostreľovaniu a útokom dronov ruskej armády dislokovanej na druhom brehu rieky Dneper, ktorá je de facto frontovou líniou vinúcou sa južnou Ukrajinou.

