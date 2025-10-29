Moskva skúša zbraň budúcnosti: Jadrové torpédo Poseidon vraj prešlo testom, vie vyvolať cunami, hlási Putin

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Vladimir Putin oznámil úspešný test ďalšej novej zbrane poháňanej jadrovým pohonom.

Prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a AFP.

O Poseidone je k dispozícii vo verejne prístupných zdrojoch len málo potvrdených informácií. Americkí a ruskí predstavitelia podľa Reuters opísali torpédo ako zbraň novej kategórie, ktorá je schopná vyvolať rádioaktívne vlny cunami.

Včera bol vykonaný test ďalšieho perspektívneho systému – bezpilotného podvodného zariadenia Poseidon, ktoré je tiež vybavené jadrovým pohonom,“ povedal Putin.

Podľa jeho slov torpédo nie je možné zachytiť. „Po prvýkrát sa nám podarilo nielen odpáliť ho pomocou štartovacieho motora z nosnej ponorky, ale aj spustiť jadrovú energetickú jednotku, ktorá toto zariadenie určitý čas poháňala,“ dodal.

Testy nových zbraní v Rusku pribúdajú

Putin zdôraznil, že Poseidon svojimi vlastnosťami „výrazne prevyšuje“ aj ruskú medzikontinentálnu raketu Sarmat.

Rusko minulý týždeň uskutočnilo test novej strely s plochou dráhou letu na jadrový pohon Burevestnik. Technológia, na ktorej je táto strela založená, môže byť podľa Putina použitá pre riešenie problémov s dodávkami energie v Arktíde a v ruskom lunárnom programe.

