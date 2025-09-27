Ukrajina je pripravená pomôcť Maďarsku a Slovensku s ropou a zemným plynom, krajiny však nepodnikli žiadne kroky, tvrdí Zelenskyj

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina je vraj pripravená pomôcť.

Ukrajina je pripravená pomôcť Maďarsku a Slovensku, ktoré naďalej nakupujú ropu a zemný plyn z Ruska, s ich dodávkami z alternatívnych zdrojov. Na sobotňajšom brífingu v Kyjeve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR s odvolaním sa na portál Ukrajinska pravda.

Zelenskyj poznamenal, že so slovenským premiérom Robertom Ficom sa na nedávnom stretnutí dohodol na usporiadaní spoločného zasadnutia ukrajinskej a slovenskej vlády v októbri, kde Kyjev ponúkne primeranú podporu. „Na Slovensku sa uskutoční rokovanie vlád, kde Ukrajina môže predložiť a aj predloží alternatívne kroky energetickej podpory. Ale iba ak sa to nebude týkať ruskej ropy a ruského plynu,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že o tejto otázke by sa dalo diskutovať aj s Maďarskom.

Foto: SITA/AP

Európa by mala čo najskôr konať

„Nepodnikli však žiadne kroky. Okrem niektorých signálov v médiách, ktoré určite nie sú na podporu Ukrajiny, som nič iné nepočul,“ konštatoval Zelenskyj. Americký prezident Donald Trump vo svojom utorňajšom prejave vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN zopakoval svoje očakávania, že Európa by sa mala čo najrýchlejšie vzdať využívania energetických nosičov z Ruska, ktoré zaútočilo na Ukrajinu, pretože tým „financuje vojnu proti sebe samej“.

Trump a maďarský premiér Viktor Orbán následne o tejto téme hovorili telefonicky. Orbán po tomto rozhovore pre verejnoprávny rozhlas vyhlásil, že prerušenie dodávok ruskej ropy a plynu cez potrubia by mohlo „zničiť maďarskú ekonomiku“, keďže Maďarsko je vnútrozemský štát. Tvrdil tiež, že by to okamžite viedlo k štvorpercentnému poklesu hospodárskej produkcie Maďarska.

