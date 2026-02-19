Ukrajina chce vstúpiť do EÚ do roku 2027: Costa reaguje, rokovania by chceli začať čo najskôr

Niektoré štáty jej cestu stále blokujú.

Európska únia je ochotná začať rokovania o členstve Ukrajiny čo najskôr, vyhlásil vo štvrtok predseda Európskej rady António Costa. Ukrajinský prezident Volodymyr chce, aby jeho krajina vstúpila do EÚ už v roku 2027. Costa sa zdržal stanovenia konkrétneho dátumu, napísala agentúra AFP.

Na pristúpenie Kyjeva do Únie do januára 2027 vyzýva aj americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine napadnutej Ruskom. Odborníci však vo všeobecnosti považujú tento termín za nereálny. Zelenskyj koncom minulého mesiaca povedal, že Ukrajina bude na vstup v roku 2027 technicky pripravená.

„Čo najskôr by sme chceli formálne otvoriť rokovania a pokročiť v procese rozširovania,“ povedal Costa novinárom počas oficiálnej návštevy v Osle. „Nemôžem povedať, či to bude v roku 2027, alebo už v roku 2026 či neskôr, ale dôležité je, aby sme nestratili dynamiku,“ dodal.

Costa hovorí o potrebe zachovať dynamiku

Ukrajina podala žiadosť o členstvo v EÚ v júni 2022, štyri mesiace po začiatku ruskej invázie. Medzi členskými štátmi Únie však existujú na túto vec veľmi rozdielne názory; napríklad Maďarsko dlhodobo blokuje prístupové rokovania a otvorene sa stavia proti kandidatúre Ukrajiny.

Proces prijatia zvyčajne trvá mnoho rokov, Ukrajina sa ale snaží o rýchlu integráciu. Zelenskyj považuje vstup za jednu z potrebných bezpečnostných záruk. Pre Costu je veľmi pôsobivé, že Ukrajina napriek vojne uskutočňuje reformy potrebné na to, aby sa stala plnoprávnym členom EÚ. Na otázku, či by Brusel mohol Kyjevu ponúknuť obmedzené členstvo v spoločenstve, však Costa odpovedal, že pre prístupový proces platia určité pravidlá a kandidátske krajiny musia splniť tzv. kodanské kritériá.

