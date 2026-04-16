Ukrajina čelila jednej z najtvrdších nocí: O život prišlo najmenej 14 ľudí, sú medzi nimi aj deti

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Nočné bombardovanie spôsobilo požiare aj kolaps budov.

Útoky, ktoré ruská armáda podnikla na Ukrajine v noci na štvrtok, si vyžiadali najmenej 13 obetí na životoch. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

Pri raketových a dronových útokoch na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa zahynulo šesť ľudí, uviedol v príspevku na sieti Telegram šéf vojenskej správy oblasti Serhij Lysak. Podľa neho Odesa v noci na štvrtok zažila niekoľko vĺn útokov. Okrem obetí na životoch po nich úrady evidujú aj najmenej 11 zranených.

Kyjev hlási obete aj rozsiahle škody

Útoky na hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej päť obetí vrátane 12-ročného dieťaťa, uviedla Štátna záchranná služba Ukrajiny citovaná britskou stanicou BBC. Ďalších vyše 40 ľudí utrpelo zranenia rôzneho stupňa závažnosti. V meste vznikli aj veľké materiálne škody na komerčných i bytových budovách.

Ďalší dvaja ľudia zahynuli v stredoukrajinskom meste Dnipro, uviedol šéf regionálnej správy Oleksandr Hanža. Doplnil, že medzi zranenými sú najmenej aj dve deti vo veku 18 mesiacov a troch rokov. Ruská armáda spustila v noci na štvrtok masívny útok na južnú a strednú Ukrajinu. Vzhľadom na aktivity ruskej armády poľská armáda vyslala do vzduchu stíhačky a lietadlo včasného varovania. Pozastavenú prevádzku letísk v mestách Lublin a Rzeszów obnovili ešte v stredu večer, informoval spravodajský web Onet.pl, píše TASR.

Nad Ukrajinou boli desiatky dronov a rakiet

V ukrajinskom vzdušnom priestore, a to aj nad Kyjevskou, Žytomyrskou, Mykolajivskou a Kirovohradskou oblasťou, boli v noci na štvrtok pozorované desiatky dronov a niekoľko skupín rakiet s plochou dráhou letu, pravdepodobne typu Ch-101 alebo podobných. Niektoré správy naznačovali aj aktivitu ruských strategických lietadiel vrátane bombardérov Tu-95, doplnil Onet.pl.

Agentúra Reuters uviedla, že ruské jednotky podnikli raketový útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pri ktorom utrpelo zranenia najmenej 13 ľudí. V rôznych častiach mesta vypukli požiare. Kyjevský primátor Vitalij Kličko uviedol, že jedna z rakiet zasiahla šieste poschodie 16-poschodového bytového domu v centrálnej mestskej časti Podil. Po zásahu podľa jeho slov nevypukol požiar.

Rozsiahle požiare aj v Dnipre

V severnej časti metropoly, v obvode Oboloň, došlo k rozsiahlemu požiaru jednej z budov. Pri zásahu sa zranili štyria pracovníci záchrannej zdravotnej služby. Úlomky rakiet dopadli aj na viaceré ďalšie miesta v meste. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko informoval, že zranení boli najmenej štyria ľudia.

Ruské útoky spôsobili rozsiahle požiare aj v meste Dnipro na juhovýchode Ukrajiny, kde bolo podľa oblastného gubernátora Oleksandra Hanžu zranených päť osôb. Na záberoch zverejnených na internete bolo vidieť horiace budovy. Útok na juhoukrajinské mesto Odesa si vyžiadal jednu obeť a najmenej piatich zranených.

Dve obete – tentoraz ukrajinských útokov – oznámil gubernátor juhoruského Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev. V príspevku na sieti Telegram doplnil, že pri útoku ukrajinského dronu na bytové domy v meste Tuapse zahynuli dvaja maloletí vo veku päť a 14 rokov.

Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
