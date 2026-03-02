Úder na najvyššie vedenie Izraela: Irán tvrdí, že zasiahol kanceláriu premiéra, osud Netanjahua má byť nejasný

„Osud premiéra sionistického režimu zostáva neznámy,“ dodali.

Iránske Revolučné gardy v pondelok vyhlásili, že pri „prekvapivom“ útoku cielili na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a veliteľa izraelského vojenského letectva. Tvrdia, že osud predsedu vlády je nejasný, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Tasním.

„Kancelária zločineckého premiéra sionistického režimu a sídlo veliteľa vzdušných síl boli napadnuté a vážne zasiahnuté ozbrojenými silami Islamskej republiky pri cielených a prekvapivých útokoch raketami,“ citovali vyhlásenie Revolučných gárd iránske agentúry Tasním a Fars.

Foto: SITA/AP

Irán hovorí o desiatich vlnách útokov, Izrael hlási nulové obete

„Osud premiéra sionistického režimu zostáva neznámy,“ dodali. Irán podľa vyhlásenia od soboty vykonal desať vĺn raketových a dronových útokov proti Izraelu a vojenským základniam Spojených štátov v regióne. Izrael po najnovšej sérii úderov uviedol, že pri nich nedošlo k žiadnym úmrtiam ani zraneniam.

