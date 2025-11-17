Túto filmovú novinku si nesmiete nechať ujsť: Získa si vás už od prvej minúty. Má poriadne komický dej

Túžite na chvíľu vypnúť, vymeniť realitu za poriadnu dávku humoru a dopriať si večer, ktorý vás naladí na pozitívnu vlnu? Tak potom máme pre vás len jednu úlohu – vyberte sa do kina na novú romantickú komédiu.

Ak hľadáte film, pri ktorom si oddýchnete a aj sa zasmejete, európska novinka Šťastie v háji je presne pre vás. Nenechajte si ujsť túto sviežu romantickú komédiu z Holandska, ktorá pred pár dňami dorazila do slovenských kín.

Osudová noc

Hlavná hrdinka Annabel je spočiatku rozmaznaná princezná, ktorá má všetko – štýl, sebavedomie, peniaze a pohodlný život. Žije v luxusnom byte a peniaze berie ako samozrejmosť. Až kým nepríde jedna dramatická noc, ktorá obráti jej svet hore nohami. Počas jednej noci totiž stratí domov, majetok, vzťah a ešte aj skončí vo väzení. Z rozmaznanej princeznej sa tak z minúty na minútu stane dievča bez zázemia.

Lenže začať odznova je oveľa ťažšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Annabel veľmi rýchlo zistí, že nájsť si novú prácu a zaplatiť bývanie je pre ňu náročnou úlohou. Do toho sa pridávajú trápne situácie, ktoré ju čakajú na každom kroku. Popritom všetkom sa však v jej živote objaví nečakaná romantická iskra.

Záznam zo snímky Šťastie v háji, foto: Foxx Media Group

Ponúka svižný humor

Snímka stavila na kombináciu svižného humoru, sympatických postáv a situácií, ktoré vám ukážu, že hanba sa dá prežiť aj niekoľkokrát za sebou. Annabel sa totiž nevyhne „trapasom“, ktoré by mohli byť učebnicovým príkladom, čo určite nerobiť. A do toho sa ešte pripletie aj dvojitá identita.

Hlavné postavy si zahrali herci Abby Hoes Jim Bakkum, ktorí majú medzi sebou skvelú chémiu.

Šťastie v háji je tak skvelý film na pohodový večer, keď potrebujete vypnúť hlavu.

