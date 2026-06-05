Diana Mórová priznala, že túži ešte po troch deťoch. Prekvapila prianím, ktoré sa jej nikdy nesplní

Herečka patrí medzi ženy, ktoré o svojom súkromí hovoria len zriedka. O to väčšiu pozornosť vzbudila jej úprimná spoveď o synovi Quidovi, ktorého vychovávala ako slobodná mama. V otvorenom rozhovore prehovorila nielen o radostiach materstva, ale aj o výzvach, ktoré prináša výchova mladého muža bez každodennej prítomnosti otca.
Reč prišla na jej jediného syna po tom, ako prijala pozvanie do jojkárskej relácie A sme tu!. Quida má so svojím bývalým partnerom, zabávačom a exsúťažiacim v poslednej sérii Let’s Dance Jurajom Mokrým, s ktorým sa podľa Plusky rozišla v roku 2009. O synovi nezvykla príliš hovoriť až do chvíle, keď sa jej jeden z redaktorov na autistickom spektre opýtal úprimne jednu otázku.
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O syna sa stará prevažne sama
Ako sama vyšla s pravdou von, spočiatku váhala, či vôbec príde do relácie. Nevedela do čoho ide, no vzápätí si uvedomila jedinečnosť týchto ľudí. “Ja mám doma tiež takého syna Quida, ktorý má svoj svet. A takíto ľudia sú trošku iní než tí, ktorí žijú bežný život, chodia do práce a fungujú v zaužívanom kolobehu,” povedala na úvod.
Zaujímalo ho, či jej pri výchove syna pomáha bývalý partner alebo je na to sama. Ako priznala herečka, občas ho zoberie zo školy, zavezie na tréning alebo si obaja vyjdú do mesta na pizzu. “Rozpráva sa s ním, ale dalo by sa povedať, že 80 percent výchovy je na mame,” objasnila Diana a zdôraznila, že jej Quido si vyžaduje špeciálnu starostlivosť.
“Takže sa mu venujem úplne na 80 percent, tých 20 nechávam na ostatných. Na babku, na deda z druhého kolena a niekedy ho beriem aj do práce, aby bol so mnou v mojom kolektíve, ktorý si veľmi obľúbil. A aby cítil, aké ťažké to má mama v robote, aby to pochopil,“ priznala bez okolkov.
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