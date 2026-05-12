Z telocviku mal stres: Nečakané priznanie Patrika Hermana. Je vraj športové drevo, jedno ale obdivuje

Patrik Herman je známou televíznou tvárou a venuje sa osvete jednej pacientskej organizácie. Jeho cesta rozhodne neviedla po vopred vyšliapanej rodinnej dráhe. Hoci vyrastal v prostredí, kde mali šport a pohyb pevné miesto – otec ako rozhodca, mama ako telocvikárka – on sám si napokon našiel vlastný smer.
Namiesto kopírovania rodičovských krokov sa vydal úplne inou cestou, ktorá ho zaviedla do sveta médií. A práve tento kontrast medzi rodinným zázemím a jeho vlastnou profesijnou dráhou dnes pôsobí zaujímavo aj úsmevne zároveň. Zatiaľ čo jeho rodina športuje, jemu takýto pohyb nie je príliš po chuti, ako priznal pre Topky.
Čierna ovca rodiny
Známy novinár Patrik Herman, ktorý nedávno odštartoval novú životnú etapu, už dlhé roky pôsobí v pacientskej organizácii NIE RAKOVINE, kde nabáda na zdravý životný štýl, ktorý je prevenciou pred zákerným ochorením. Súčasťou prevencie je tiež šport, ktorému sa venujú mnohí pacienti, no on k nemu príliš neinklinuje.
“Ja a šport? Mám veľmi aktívny vzťah k športu pasívneho charakteru. Rád sa pozerám, ako sa iní trápia, a je mi jedno, pri čom. S obdivom hľadím na každého, kto sa venuje športu akýmkoľvek spôsobom,” dodal úprimne Patrik. Moderátor sa nebojí o tom hovoriť nahlas, ako to naozaj uňho je.
Priznáva, že zatiaľ čo jeho rodina športujú, on jediný dáva prednosť iným aktivitám. “Ja som si bohužiaľ so športom nepotykal. Moja rodina je absolútne športovo založená. Môj nebohý tatino, ktorý zomrel na rakovinu hrubého čreva, bol medzinárodným basketbalovým rozhodcom. Ja som prežil celé svoje detstvo v športových halách po celom Slovensku. Sprevádzal som ho a on pískal. Poznám každú športovú halu a každé zákutie, ale na mňa sa to nenalepilo,” vyšiel s pravdou von.
Aby toho nebolo málo, jeho mama je telocvikárka a jeho súrodenci taktiež športujú. “Tak jednoducho niekto musí byť čierna ovca rodiny,“ usmial sa Patrik Herman, pre ktorého boli hodiny telocviku priam nočnou morou. “Ja som sa nebál matematiky, fyziky, ale telocviku. Mal som z toho stres,” doplnil novinár.
