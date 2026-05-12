Hovorca Kremľa Peskov: Koniec vojny na Ukrajine sa blíži. Boje sa môžu zastaviť kedykoľvek

S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je priskoro hovoriť o konkrétnom dátume. V utorok to na brífingu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.
Koniec sa blíži
„To, čo sa dosiaľ vykonalo v rámci mierového procesu, nám umožňuje povedať, že koniec sa skutočne blíži. Ale hovoriť v tomto kontexte a v danom momente o konkrétnych veciach nie je možné,“ povedal Peskov. Pripomenul pritom slová ruského prezidenta Vladimira Putina z uplynulej soboty o tom, že Moskva zostáva otvorená kontaktom, že sa urobila nesporná práca v trojstrannom formáte a že víta sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov.
Peskov ďalej uviedol, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája sa skončilo a špeciálna vojenská operácia (tak v Rusku oficiálne nazývajú vojnu na Ukrajine) pokračuje. Zároveň však poznamenal, že zastaviť sa môže kedykoľvek, „vzápätí potom, ako režim v Kyjeve a (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj zoberú na seba zodpovednosť a urobia potrebné rozhodnutie. Aké rozhodnutia je potrebné prijať, Kyjev dobre vie,“ povedal Peskov.
Hovorca Kremľa zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Schôdzka mimo ruskej metropoly by podľa Peskova mala zmysel len v prípade finalizácie procesu vyriešenia konfliktu na Ukrajine. „Pre jeho finalizáciu, preto, aby sa (vojna – pozn. TASR) skončila, je potrebné urobiť ešte veľa domácich úloh,“ dodal Peskov, ktorého cituje TASS.
