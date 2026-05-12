Hovorca Kremľa Peskov: Koniec vojny na Ukrajine sa blíži. Boje sa môžu zastaviť kedykoľvek

Foto: SITA/AP

TASR
Matej Mensatoris
Peskov: Koniec vojny na Ukrajine sa skutočne blíži, hovoriť o dátume je priskoro.

S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je priskoro hovoriť o konkrétnom dátume. V utorok to na brífingu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.

Koniec sa blíži

To, čo sa dosiaľ vykonalo v rámci mierového procesu, nám umožňuje povedať, že koniec sa skutočne blíži. Ale hovoriť v tomto kontexte a v danom momente o konkrétnych veciach nie je možné,“ povedal Peskov. Pripomenul pritom slová ruského prezidenta Vladimira Putina z uplynulej soboty o tom, že Moskva zostáva otvorená kontaktom, že sa urobila nesporná práca v trojstrannom formáte a že víta sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov.

Peskov ďalej uviedol, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája sa skončilo a špeciálna vojenská operácia (tak v Rusku oficiálne nazývajú vojnu na Ukrajine) pokračuje. Zároveň však poznamenal, že zastaviť sa môže kedykoľvek, „vzápätí potom, ako režim v Kyjeve a (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj zoberú na seba zodpovednosť a urobia potrebné rozhodnutie. Aké rozhodnutia je potrebné prijať, Kyjev dobre vie,“ povedal Peskov.

Foto: SITA/AP

Hovorca Kremľa zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Schôdzka mimo ruskej metropoly by podľa Peskova mala zmysel len v prípade finalizácie procesu vyriešenia konfliktu na Ukrajine. „Pre jeho finalizáciu, preto, aby sa (vojna – pozn. TASR) skončila, je potrebné urobiť ešte veľa domácich úloh,“ dodal Peskov, ktorého cituje TASS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kaliňák hlási veľký obchod so zbraňami. Až 96 automatických mínometov SAM-120 chce predať Azerbajdžanu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac