Je to oficiálne: Novým trénerom slovenských futbalistov sa stal Vladimír Weiss

Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss st. Šesťdesiatjedenročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch, jeho vymenovanie v utorok schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Trénerskou otázkou sa zaoberala štvorčlenná výberová komisia, ktorú tvoria viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník, viceprezident SFZ pre profesionálny futbal Ivan Kozák, člen výkonného výboru za trénerov Ján Kocian a technický riaditeľ asociácie Oto Brunegraf.
Kvarteto funkcionárov posunulo VV SFZ návrh na potvrdenie Vladimíra Weissa do funkcie reprezentačného trénera. „Naša komisia dala exekutíve návrh, aby na pozíciu reprezentačného trénera Slovenska schválila Vladimíra Weissa. Členovia výkonného výboru návrh jednomyseľne schválili. Zároveň sme dostali prezident zväzu a ja poverenie v najbližších dňoch rokovať s trénerom o podmienkach jeho zmluvy,“ povedal Belaník podľa portálu futbalsfz.sk.
V Slovane skončil
Znamená to, že Weissa uvoľnil ŠK Slovan Bratislava, s ktorým mal ešte rok platnú zmluvu. „Dvaja fináloví kandidáti, teda Vladimír Weiss a Adrián Guľa, boli pre nás veľmi kvalitní, schopní a rešpektovaní adepti po každej stránke. Počas rokovaní a rozhovorov obaja ukázali absolútnu profesionalitu, prehľad a interes pracovať s národným tímom,“ povedal viceprezident pre štátne reprezentácie.
„Pred dvoma dňami nám ale Adrián Guľa oznámil, že sa chce predsa ešte venovať klubovému futbalu, čo sme zobrali na vedomie. Ďakujeme mu za korektnosť a otvorenosť, pre SFZ je to stále tréner s veľkým potenciálom a s otvorenou budúcnosťou aj pri slovenskej reprezentácii,“ dodal
SFZ hľadal nového kormidelníka od konca apríla, kedy sa členovia odbornej komisie nedohodli na pokračovaní spolupráce s 57-ročným talianskym koučom Francescom Calzonom, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022. Zmluva so SFZ mu vypršala 31. marca. Calzona sa stal trénerom slovenskej reprezentácie 30. augusta 2022. Pred dvomi rokmi sa s ňou prebojoval do osemfinále ME v Nemecku, v ktorom „sokoli“ prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení.
V kvalifikácii MS 2026 obsadilo Slovensko druhé miesto v A-skupine za Nemeckom a druhú šancu na postup dostalo v baráži. Po domácej prehre 3:4 s Kosovom v semifinále play off sa však druhýkrát v histórii na finálový turnaj MS nekvalifikovalo. Neúspech v baráži znamenal, že neprišlo k automatickému predĺženiu Calzonovho kontraktu, pričom stroskotali aj následné snahy o jeho obnovenie.
