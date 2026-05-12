Svet zažíva apokalypsu, aká tu ešte nebola: Prvá štúdia svojho druhu odhalila desivú realitu

Petra Sušaninová
Úbytok hmyzu je čoraz badateľnejší a má desivé následky.

Za posledné tri desaťročia počet hmyzu po celom svete klesá alarmujúcim tempom. Podľa niektorých odhadov až o 1 % ročne. Pokles je natoľko výrazný, že ho vedci nazvali „hmyzou apokalypsou“.

Hmyzích opeľovačov je čoraz menej

Ako informuje web Live Science, keďže mnoho druhov hmyzu opeľuje poľnohospodárske plodiny, pokles ich počtu má negatívny vplyv na všetko, vrátane úrody. V minulosti bolo náročné tieto dôsledky priamo kvantifikovať. Teraz, v novej štúdii uverejnenej v časopise Nature, výskumníci po prvýkrát kvantifikovali vplyv úbytku opeľovačov z radov hmyzu na ľudské zdravie.

Vedci počas jedného roka skúmali vzťahy medzi populáciami voľne žijúcich opeľovačov, úrodou plodín a stravovaním ľudí v desiatich nepálskych poľnohospodárskych dedinách. Väčšinu potravy si tu ľudia sami dopestujú.

Znepokojivé zistenia

Tím vykonával každé dva týždne prieskumy opeľovačov, aby zistil, ktoré druhy hmyzu a v akom množstve navštevujú jednotlivé plodiny. Následne získané údaje porovnal s prípadmi podvýživy. Zistenia boli mimoriadne znepokojivé. Hmyzí opeľovači sa podieľali odhadom na 44 % príjmov obyvateľov dedín z poľnohospodárstva a na viac ako 20 % ich príjmu niektorých základných živín, vrátane vitamínu A, vitamínu E a kyseliny listovej.

Menej hmyzu pre obyvateľov znamená nižší príjem, ale aj horšiu stravu a hroziacu podvýživu. Viac ako polovica detí, ktoré boli súčasťou štúdie, bola nižšia, ako by na svoj vek mali byť. To priamo súvisí s nedostatkom živín. Ten vznikal preto, lebo pre nedostatok opeľovačov sa neurodilo dostatočné množstvo strukovín či ovocia.

Farmárov môžu trápiť aj ďalšie problémy. Napríklad, dlhodobý nedostatok vitamínu A či kyseliny listovej môže spôsobiť stratu zraku, ale aj to, že sa deti budú rodiť s vrodenými ochoreniami. Hoci vedci skúmali momentálne iba poľnohospodárske komunity v Nepále, nové zistenia poskytujú pohľad na to, čo hrozí následkom úbytku opeľovačov na celom svete.

Ešte to môžeme zvrátiť

V súčasnosti sú od malého poľnohospodárstva priamo závislé približne dve miliardy ľudí. Približne tri štvrtiny plodín po celom svete potrebujú na svoje opelenie hmyz. Rastliny produkujúce čokoládu, kávu či mandle bez hmyzu nemajú žiadnu šancu prežiť.

Nová štúdia však zároveň odhalila spôsoby, ako zabrániť tomu najhoršiemu scenáru. Podľa modelov môžu pomôcť zvýšiť počet opeľovačov jednoduché opatrenia, ako napríklad výsadba pôvodných divokých kvetín v blízkosti fariem, chov divých včiel a obmedzenie používania pesticídov. Odborníci dodávajú, že biodiverzita nie je len luxus, je to niečo, čo všetci potrebujeme, aby sme prežili.

