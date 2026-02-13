Trump obviňuje americké univerzity zo šírenia antisemitizmu. Požaduje obrovské odškodné

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok podala novú žalobu na Harvardovu univerzitu. Obviňuje ju z nespolupracovania s federálnym vyšetrovaním a požaduje od nej dokumenty týkajúce sa jej prijímacích konaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump začiatkom februára vyhlásil, že jeho administratíva bude požadovať od Harvardovej univerzity odškodné jednu miliardu dolárov na urovnanie prechádzajúceho sporu. Uviedol to po tom, čo denník The New York Times napísal, že vláda po zdĺhavých rokovaniach stiahla svoju predchádzajúcu požiadavku na vyplatenie 200-miliónového odškodného.
Trump obviňuje americké univerzity zo šírenia antisemitizmu
Trumpova administratíva sa v decembri odvolala proti rozhodnutiu súdu, podľa ktorého nezákonne zrušila federálne granty určené pre Harvardovu univerzitu v hodnote vyše dvoch miliárd dolárov. Prezident Trump obvinil Harvard i ďalšie americké univerzity zo šírenia antisemitizmu a z „radikálne ľavicových“ ideológií.
Newyorská Kolumbijská univerzita v júli oznámila, že zaplatí 221 miliónov dolárov na urovnanie vyšetrovaní, ktoré začala Trumpova administratíva v súvislosti s obvineniami z antisemitizmu a propalestínskymi protestmi na jej akademickej pôde.
