Trump: USA vyhrávajú vojnu s Iránom, blokáda prielivu pokračuje a Teherán prichádza o milióny denne

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Trump tvrdí, že USA vojnu s Iránom vyhrávajú.

Spojené štáty vojnu s Iránom vyhrávajú „s veľkým náskokom“ aj napriek tomu, čo môžu hovoriť niektoré americké médiá. V pondelok to na svojej sociálnej sieti Truth Social vyhlásil prezident USA Donald Trump. V sérii niekoľkých príspevkov uviedol, že Washington bude v blokáde Hormuzského prielivu pokračovať, kým Teherán nepristúpi na dohodu, informuje TASR.

„Vojnu vyhrávame, a to s veľkým náskokom, veci idú veľmi dobre, naše ozbrojené sily sú úžasné, a ak čítate falošné správy… mohli by ste si skutočne myslieť, že vojnu prehrávame,“ napísal a zo šírenia nepravdivých informácií obvinil denníky The New York Times, The Wall Street Journal či The Washington Post.

Blokáda Hormuzského prielivu a ekonomické dosahy

V súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu poznamenal, že Irán prichádza o „500 miliónov dolárov denne“. Teherán od začiatku vojny so Spojenými štátmi a s Izraelom výrazne obmedzil tranzit cez túto strategickú vodnú cestu prostredníctvom útokov a hrozieb, čo spôsobilo rast cien energií. Po neúspešných rokovaniach medzi USA a Iránom oznámil Washington blokádu iránskych prístavov, aby tým zabránil Teheránu vyberať poplatky za prepravu a obmedzil jeho príjmy z ropy.

„Iránske vedenie nasmerovalo stovky lodí do Spojených štátov, najmä do Texasu, Louisiany a na Aljašku, aby tam získali svoju ropu – veľmi pekne ďakujeme!“ doplnil Trump. V príspevkoch deklaroval, že „nie je pod žiadnym tlakom“, aby uzavrel dohodu s Teheránom. Vyhlásil, že dohoda, o ktorej krajiny v súčasnosti rokujú, bude „oveľa lepšia“ ako jadrová dohoda z roku 2015 (JCPOA). Spojené štáty od nej odstúpili v roku 2018 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.

Podľa expertov po odstúpení USA od tejto dohody Irán výrazne zrýchlil svoj program obohacovania uránu. Prezident však v pondelok trval na tom, že JCPOA predstavovala „zaručenú cestu k jadrovým zbraniam“, ktoré by podľa neho Teherán použil na celom Blízkom východe.

Trump sľubuje mier a bezpečnosť

„Ak sa pod (Trumpovou vládou) uzavrie dohoda, zaručí mier, bezpečnosť a istotu nielen pre Izrael a Blízky východ, ale aj pre Európu, Ameriku a všade inde. Bude to niečo, na čo bude celý svet pyšný,“ dodal. Americký prezident znovu zopakoval, že všetky námorné, letecké a obranné kapacity Iránu boli v podstate zničené.

Americký prezident Donald Trump v noci na utorok na svojej sociálnej sieti Truth uviedol, že presun iránskeho obohateného uránu z krajiny bude trvať dlho a bude náročný, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Počas Operácie Midnight Hammer (americký útok na iránske jadrové zariadenia z júna 2025, pozn. TASR) boli iránske zariadenia s jadrovým prachom úplne a totálne zničené,“ napísal Trump. „Jeho vykopanie bude preto dlhý a náročný proces,“ uviedol a kritizoval médiá, ktoré podľa neho nedokážu oceniť amerických letcov, ktorí operáciu vykonali.

Význam pojmu „jadrový prach“

Americký prezident pravidelne používa výraz „jadrový prach“ na označenie zásob obohateného uránu, ktorý Teherán podľa USA zhromažďuje s cieľom zostrojiť jadrovú bombu. Niekedy však tento výraz využíva na ilustráciu toho, čo z týchto zásob zostalo po amerických úderoch na iránske jadrové zariadenia v júni minulého roka.

Irán podľa predpokladov disponuje viac než 408 kilogramami uránu obohateného až na 60 percent. Otázka iránskeho jadrového programu patrí podľa Reuters medzi najproblematickejšie body rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Trump trvá na tom, že iránske zásoby obohateného uránu budú nakoniec prevezené na územie USA, hoci iránske ministerstvo zahraničných vecí takéto plány popiera.

