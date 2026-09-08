Trump telefonoval s Putinom: Zdôraznil, že Rusko nemá pripravené útočné plány na Európu

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump spolu v utorok viedli „veľmi úprimný a konštruktívny“ telefonický rozhovor po návšteve vyslancov USA v Moskve a Kyjeve, uviedol poradca Kremľa Jurij Ušakov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.
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Rozhovor „trval presne hodinu, bol konštruktívny a veľmi úprimný“, povedal Ušakov a podotkol, že Putin počas neho „zdôraznil, že (Rusko) nemá pripravené absolútne žiadne útočné plány pre Európu“. Diskusia lídrov sa podľa jeho slov zameriavala najmä na riešenie ukrajinskej otázky.
Putin hovoril, čo by mali USA urobiť, aby urýchlili koniec vojny
Putin počas rozhovoru Trumpovi predstavil „ciele a detailné analýzy“ o situácii na fronte. Líder Kremľa obvykle tvrdí, že jeho jednotky postupujú po celej dĺžke frontu a dobytie východného Donbasu je len otázkou času, píše AFP.
Ocenil aj Melaniu
Šéf Kremľa tiež predstavil svoj pohľad na to, čo by USA mohli urobiť, aby skutočne a urýchlene ukončili konflikt na Ukrajine, povedal Ušakov bez ďalších podrobností. Prezidenti si podľa poradcu zároveň vymenili názory na výsledky návštevy Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa v Moskve a v Kyjeve, ktoré sa uskutočnili 5. a 6. septembra, no opäť bez poskytnutia detailov.
Trump a Putin takisto súhlasili, že budú naďalej spolupracovať na vyriešení humanitárnych otázok vrátane výmeny zajatcov a odsúdených. Putin ocenil aj úsilie prvej dámy Melanie Trumpovej o navrátenie ruských a ukrajinských detí k ich rodinám, uviedol Ušakov.
Šéf Bieleho domu od návratu do funkcie telefonoval s Putinom už pätnásťkrát, uviedol TASS. „Prezidenti sa dohodli, že zostanú v kontakte a v prípade potreby si budú bezodkladne telefonovať,“ dodal poradca Kremľa.
Ukrajina dostane rakety z Nemecka
Medzitým, pomoc Ukrajine stále pokračuje. Nemecko dodá Ukrajine protilietadlové rakety zo svojich zásob, uviedol v utorok nemecký minister obrany Boris Pistorius počas videokonferencie Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny.
„Rozhodol som sa doručiť veľmi potrebné protilietadlové rakety PAC-2 (Patriott) zo zásob Bundeswehru,“ povedal Pistorius, Bližšie nešpecifikoval ani ich počet alebo čas dodania. Zároveň vyzval ďalších podporovateľov Kyjeva, aby „nahliadli do svojich vlastných zásob a dodali mu podobné vybavenie“.
Podľa ministra obrany Nemecko zvýši aj dodávky rakiet vzduch-vzduch a bude naďalej dodávať Kyjevu drony a muníciu s dlhým doletom.
Ukrajina aktuálne uzatvára dohody o dodávke približne 1000 rakiet pre americký systém protivzdušnej obrany Patriot za pomoci spojencov a prostredníctvom pôžičky Európskej únie, uviedol v utorok ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara.
Podľa jeho slov budú rakety doručené až v priebehu nadchádzajúcich rokov, a preto vyzval na rýchlejšiu pomoc a tiež urýchlené poskytnutie finančnej podpory na pokrytie deficitu obranného rozpočtu krajiny vo výške 27 miliárd dolárov. O poskytnutí financií by sa malo rozhodnúť do novembra, uviedol.
„Plán je dobrý len vtedy, ak máme zdroje na jeho uplatnenie, a finančné rozhodnutia sú potrebné už dnes,“ povedal prostredníctvom tlmočníka na zasadnutí skupiny.
Spojenci Ukrajiny budú musieť posilniť podporu krajiny v jej boji proti Rusku, uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. „Krajiny musia viac prispieť, nemáme na výber,“ povedal v utorok počas virtuálneho stretnutia skupiny Rutte.
„Naša kolektívna podpora umožní Ukrajine využiť príležitosť, ktorú to vytvára na všetkých frontoch, a brániť svoju oblohu,“ povedal generálny tajomník NATO.
Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred stretnutím Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny uviedli, že členské štáty EÚ sa dohodli na použití časti z 90-miliónovej pôžičky, aby Ukrajine umožnili nakúpiť potrebné vybavenie pre systémy Patriot.
Námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby podotkol, že svet musí počítať s pokračovaním konfliktu Ruska a Ukrajiny. „Musíme byť pripravení na rozvláčny konflikt a na to, že Ukrajina bude trvať na svojich požiadavkách v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, a musíme byť pripravení aj na ďalšie pravdepodobné nepredvídané udalosti,“ povedal počas videokonferencie.
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