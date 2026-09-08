Trump telefonoval s Putinom: Zdôraznil, že Rusko nemá pripravené útočné plány na Európu

Putin na konferencii v kresle

Foto: SITA

Matej Mensatoris
TASR
Vojna na Ukrajine
Trump a Putin viedli úprimný a konštruktívny telefonát, tvrdí Kremeľ.

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump spolu v utorok viedli „veľmi úprimný a konštruktívny“ telefonický rozhovor po návšteve vyslancov USA v Moskve a Kyjeve, uviedol poradca Kremľa Jurij Ušakov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.

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Rozhovor „trval presne hodinu, bol konštruktívny a veľmi úprimný“, povedal Ušakov a podotkol, že Putin počas neho „zdôraznil, že (Rusko) nemá pripravené absolútne žiadne útočné plány pre Európu“. Diskusia lídrov sa podľa jeho slov zameriavala najmä na riešenie ukrajinskej otázky.

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Putin hovoril, čo by mali USA urobiť, aby urýchlili koniec vojny

Putin počas rozhovoru Trumpovi predstavil „ciele a detailné analýzy“ o situácii na fronte. Líder Kremľa obvykle tvrdí, že jeho jednotky postupujú po celej dĺžke frontu a dobytie východného Donbasu je len otázkou času, píše AFP.

Putin na konferencii v kresle
Foto: SITA

Ocenil aj Melaniu

Šéf Kremľa tiež predstavil svoj pohľad na to, čo by USA mohli urobiť, aby skutočne a urýchlene ukončili konflikt na Ukrajine, povedal Ušakov bez ďalších podrobností. Prezidenti si podľa poradcu zároveň vymenili názory na výsledky návštevy Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa v Moskve a v Kyjeve, ktoré sa uskutočnili 5. a 6. septembra, no opäť bez poskytnutia detailov.

Trump a Putin takisto súhlasili, že budú naďalej spolupracovať na vyriešení humanitárnych otázok vrátane výmeny zajatcov a odsúdených. Putin ocenil aj úsilie prvej dámy Melanie Trumpovej o navrátenie ruských a ukrajinských detí k ich rodinám, uviedol Ušakov.

Šéf Bieleho domu od návratu do funkcie telefonoval s Putinom už pätnásťkrát, uviedol TASS. „Prezidenti sa dohodli, že zostanú v kontakte a v prípade potreby si budú bezodkladne telefonovať,“ dodal poradca Kremľa.

Putin na konferencii v kresle
Foto: SITA

Ukrajina dostane rakety z Nemecka

Medzitým, pomoc Ukrajine stále pokračuje. Nemecko dodá Ukrajine protilietadlové rakety zo svojich zásob, uviedol v utorok nemecký minister obrany Boris Pistorius počas videokonferencie Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny.

Rozhodol som sa doručiť veľmi potrebné protilietadlové rakety PAC-2 (Patriott) zo zásob Bundeswehru,“ povedal Pistorius, Bližšie nešpecifikoval ani ich počet alebo čas dodania. Zároveň vyzval ďalších podporovateľov Kyjeva, aby „nahliadli do svojich vlastných zásob a dodali mu podobné vybavenie“.

Podľa ministra obrany Nemecko zvýši aj dodávky rakiet vzduch-vzduch a bude naďalej dodávať Kyjevu drony a muníciu s dlhým doletom.

Ukrajina aktuálne uzatvára dohody o dodávke približne 1000 rakiet pre americký systém protivzdušnej obrany Patriot za pomoci spojencov a prostredníctvom pôžičky Európskej únie, uviedol v utorok ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara.

Podľa jeho slov budú rakety doručené až v priebehu nadchádzajúcich rokov, a preto vyzval na rýchlejšiu pomoc a tiež urýchlené poskytnutie finančnej podpory na pokrytie deficitu obranného rozpočtu krajiny vo výške 27 miliárd dolárov. O poskytnutí financií by sa malo rozhodnúť do novembra, uviedol.

Plán je dobrý len vtedy, ak máme zdroje na jeho uplatnenie, a finančné rozhodnutia sú potrebné už dnes,“ povedal prostredníctvom tlmočníka na zasadnutí skupiny.

Spojenci Ukrajiny budú musieť posilniť podporu krajiny v jej boji proti Rusku, uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. „Krajiny musia viac prispieť, nemáme na výber,“ povedal v utorok počas virtuálneho stretnutia skupiny Rutte.

Mark Rutte
Foto: SITA (AP Photo/Petr David Josek)

Naša kolektívna podpora umožní Ukrajine využiť príležitosť, ktorú to vytvára na všetkých frontoch, a brániť svoju oblohu,“ povedal generálny tajomník NATO.

Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred stretnutím Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny uviedli, že členské štáty EÚ sa dohodli na použití časti z 90-miliónovej pôžičky, aby Ukrajine umožnili nakúpiť potrebné vybavenie pre systémy Patriot.

Námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby podotkol, že svet musí počítať s pokračovaním konfliktu Ruska a Ukrajiny. „Musíme byť pripravení na rozvláčny konflikt a na to, že Ukrajina bude trvať na svojich požiadavkách v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, a musíme byť pripravení aj na ďalšie pravdepodobné nepredvídané udalosti,“ povedal počas videokonferencie.

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