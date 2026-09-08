Problémy na letiskách po celej Británii: Meškanie či rušenie letov hlásil aj Heathrow, Gatwick či Stansted

Stovky letov na hlavných letiskách v Británii v utorok narušil technický problém prevádzkovateľa letovej kontroly NATS. Rušenie a meškanie letov hlásili aj z letísk Heathrow, Gatwick, Manchester či Stansted, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
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Obnova chvíľu potrvá
„Zistili sme, že tento problém bol v našom systéme spracovania letov. Naši technici sú na mieste a naliehavo pracujú na čo najskoršom obnovení normálnej prevádzky,“ uviedla spoločnosť NATS. „Lety stále odlietajú a vzdušný priestor je otvorený, no obnova istý čas potrvá.“
Webová stránka na sledovanie letov Flightradar24 na sociálnych sieťach uviedla, že prílety a odlety v letovej informačnej oblasti Londýna sú kvôli problémom regulované.
Na najväčšom britskom letisku Heathrow zrušili asi 100 letov a ďalších 367 odložili, ukazujú údaje platformy FlightAware. Letisko Gatwick podľa nich evidovalo zhruba 250 meškajúcich letov, čo je vyše 30 percent z celkového počtu.
Letisko Edinburgh oznámilo, že problém NATS by mohol ovplyvniť jeho prevádzku. Podobne sa vyjadrilo letisko v írskom Dubline.
O meškaní a rušení letov informovali tiež letiská Luton, Birmingham, Aberdeen, Glasgow a viaceré letecké spoločnosti.
Aj v minulosti
Podobné incidenty sa vyskytli aj v minulosti, pripomenul Reuters. V roku 2023 porucha automatického spracovania letových plánov NATS spôsobila chaos na letiskách. Britský letecký úrad následne oznámil, že spoločnosť musí prehodnotiť svoje plány pre mimoriadne situácie. Aerolínie informovali, že vrátenie peňazí a kompenzácie ich stáli vyše 100 miliónov libier.
V júli minulého roka boli lety na hlavných letiskách v Londýne i inde v krajine narušené vyše štyri hodiny v dôsledku technického problému v systéme letovej kontroly, súvisiaceho s radarmi.
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