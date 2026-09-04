Ruský dron zaútočil na ústredie Ukrajinskej bezpečnostnej služby po tretej poobede. Hlásia zranených

Vojna na Ukrajine

Záber z Ukrajiny po ruskom útoku, Brovary, foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Jej riaditeľ sa v kancelárii nenachádzal, oznámil Volodymyr Zelenskyj.

Ruský dron zasiahol ústredie Ukrajinskej bezpečnostnej služby. Po útoku hlásia zranených ľudí, riaditeľ bezpečnostnej služby sa v kancelárii práve nenachádzal. 

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Ruský dron zasiahol v piatok popoludní ústredie Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) na Volodymyrskej ulici v Kyjeve. Na sieti X to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

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„Hovoril som s riaditeľom SBU Oleksandrom Pokladom… Ruský dron bohužiaľ zasiahol ústredie SBU na Volodymyrskej ulici v Kyjeve, oproti Chrámu svätej Sofie. Na mieste sú všetky záchranné zložky,“ uviedol Zelenskyj s tým, že „dron mieril priamo na kanceláriu šéfa SBU“. Spravodajský portál Ukrajinska pravda v tejto súvislosti napísal, že generál Poklad sa v čase zásahu v kancelárii nenachádzal.

Zelenskyj tiež oznámil, že poveril šéfa SBU, „aby Rusom – hneď ako bude všetko pripravené – doručil primeranú, hmatateľnú a podľa možností symetrickú odpoveď na tento útok. Naša armáda túto odpoveď podporí“.

K útoku došlo popoludní

Očití svedkovia podľa portálu Ukrajinska pravda uviedli, že k útoku došlo okolo 15.30 h miestneho času (14.30 h SELČ), keď bolo počuť výbuch a oblasť zahalil hustý dym.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že pri útoku na centrum mesta bolo zranených najmenej sedem ľudí, pričom šesť z nich museli hospitalizovať.

Vojna na Ukrajine
Záber z Ukrajiny po ruskom útoku, Brovary, foto: SITA/AP

Sieť kaviarní a pekární Zavertajlo uviedla, že jej prevádzka v blízkosti Chrámu svätej Sofie bola zničená. Jeden hosť reštaurácie bol pri útoku zranený. Viaceré telegramové kanály predtým hlásili, že nad Kyjevom sa pohybuje niekoľko dronov.

Rusko v uplynulých týždňoch vystupňovalo svoje útoky na Ukrajinu. Na metropolu Kyjev útočí v poslednom čase fakticky denne, najmä dronmi s prúdovým pohonom, ktoré je pre protivzdušnú obranu ťažšie zničiť.

Ruské drony vo štvrtok zasiahli závod Coca-Coly pri Kyjeve

Ruské drony vo štvrtok zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zasiahnutý objekt sa nachádza pri meste Brovary východne od Kyjeva. Podľa ukrajinských médií ide o jeden z najväčších závodov Coca-Coly v Európe. Na mieste po útoku vypukol požiar.

Útok na závod Coca-Cola na Ukrajine
Útok na závod Coca-Cola na Ukrajine, foto: TASR/AP

„Coca-Cola je taký nepriateľ, že ju (Rusi) zapálili svojimi Šáhidmi,“ povedal Zelenskyj vo videopríhovore s odkazom na rusko-iránske drony. Zábery Reuters zachytili nad závodom a okolitými poľami stúpajúci dym.

„Potvrdzujeme, že náš výrobný závod v Brovaroch bol poškodený pri dronovom útoku 3. septembra. S potešením oznamujeme, že všetci naši zamestnanci sú v bezpečí a bez zranení,“ citovali ukrajinské médiá vyjadrenie americkej spoločnosti, ktorá spolupracuje s úradmi na vyhodnotení situácie.

Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA. „Rusi si určite uvedomujú, že ide o americký závod,“ povedal. Moskva podľa neho používa svoje zbrane na terorizovanie civilistov na Ukrajine.

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