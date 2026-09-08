Pastor ju nútil k sexu 4-krát denne, pichal jej testosterón: Mica zomrela za zvláštnych okolností

John-Paul a Mica Miller

Foto: Netflix

Petra Sušaninová
Niektorí neveria, že pastorova manželka odišla zo sveta dobrovoľne.

Mica Miller zasvätila svoj život cirkvi. Milovala svoju rodinu, Boha, ale aj svojho manžela – pastora. Vykľulo sa však z neho monštrum, ktoré nezaujímalo nič iné okrem sexu a kázní. Mica Miller napokon prišla o život a na pastora je, zdá sa, prikrátka aj polícia. Dokumentárny trojdielny seriál Death of the Pastor’s Wife (Smrť pastorovej ženy), popisujúci ich príbeh, ovládol Netflix.

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Ich vzťah začínal ako aféra

Mica Acacia Miller sa narodila 7. marca 1994 a mala 5 súrodencov, dozvedáme sa z webu Biography. Už od mladosti bola Mica členkou cirkvi a podieľala sa na rôznych jej aktivitách. Práve vďaka nej stretla aj svojho prvého manžela, no rozviedla sa s ním. Do cesty jej totiž prišiel John-Paul Miller, pastor cirkvi s názvom Solid Rock Church.

Medzi Micou a Johnom-Paulom bol výrazný vekový rozdiel. Keď sa prvýkrát stretli, ona bola ešte len tínedžerkou. Keď mala 18 rokov, bol oddávajúcim na jej prvej svadbe. Pastor bol v tom čase ženatý a mal 5 detí, ktoré Mica chodievala opatrovať, informuje People. Rýchlo sa zblížili a o dva roky neskôr, v roku 2015, keď mala Mica 20 a John-Paul 35 rokov, začala medzi nimi aféra.

Napokon sa záležitosť prevalila, obaja sa rozviedli a v roku 2017 sa zosobášili. Hoci John-Paul tvrdil, že svoju manželku miloval, od začiatku tlačil Micu napríklad do zväčšenia prsníkov. Hľadal spôsoby, ako ju zmeniť tak, aby mu viac vyhovovala.

Pastorova manželka Mica Miller
Foto: Netflix

Micu trápili duševné ťažkosti

Na Micu vyvíjal obrovský nátlak. Necítila sa dobre a jej rodina a priatelia tvrdia, že práve to jej zrejme zapríčinilo duševné ťažkosti. Niekoľkokrát bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení a lekári jej diagnostikovali bipolárnu poruchu.

Navonok sa však podľa webu Oxygen zdalo, že je všetko v poriadku. Členovia cirkvi vnímali dvojicu ako dokonalý pár. Mica spievala v zbore a pastor oduševnene prednášal pre desiatky ľudí. Z dokumentu na Netflixe sa ale dozvedáme, že pastorove prednášky neraz vyvolávali mnoho otáznikov o tom, kým vlastne je a čo sa usiluje veriacim odovzdať.

Často sa kázne týkali sexu. Veriacich upozorňoval, že manželka musí byť svojmu manželovi vždy poslušne po ruke a musí splniť každé jeho prianie. Musí mu byť odovzdaná a dať mu aj svoje telo, kedykoľvek po ňom muž zatúži. John-Paul tvrdil, že v opačnom prípade nepotrvá dlho a diabol si k mužovi nájde cestu v podobe pokušenia mimo domácnosti. Ak sa manželka nepodvolí, mužovo srdce vraj ochladne a uzavrie sa.

Pastorova manželka Mica Miller
Foto: Netflix

Pichal jej testosterón, sex od nej žiadal 4-krát denne

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  • čo sa dialo medzi pastorom a jeho manželkou;
  • čo viedlo k tomu, že sa Mica rozhodla pastora opustiť;
  • čo všetko pastor robil, aby jej zničil život;
  • čo sa dialo v deň smrti pastorovej ženy;
  • kde je pastor dnes.

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