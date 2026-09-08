Pastor ju nútil k sexu 4-krát denne, pichal jej testosterón: Mica zomrela za zvláštnych okolností

Mica Miller zasvätila svoj život cirkvi. Milovala svoju rodinu, Boha, ale aj svojho manžela – pastora. Vykľulo sa však z neho monštrum, ktoré nezaujímalo nič iné okrem sexu a kázní. Mica Miller napokon prišla o život a na pastora je, zdá sa, prikrátka aj polícia. Dokumentárny trojdielny seriál Death of the Pastor’s Wife (Smrť pastorovej ženy), popisujúci ich príbeh, ovládol Netflix.
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Ich vzťah začínal ako aféra
Mica Acacia Miller sa narodila 7. marca 1994 a mala 5 súrodencov, dozvedáme sa z webu Biography. Už od mladosti bola Mica členkou cirkvi a podieľala sa na rôznych jej aktivitách. Práve vďaka nej stretla aj svojho prvého manžela, no rozviedla sa s ním. Do cesty jej totiž prišiel John-Paul Miller, pastor cirkvi s názvom Solid Rock Church.
Medzi Micou a Johnom-Paulom bol výrazný vekový rozdiel. Keď sa prvýkrát stretli, ona bola ešte len tínedžerkou. Keď mala 18 rokov, bol oddávajúcim na jej prvej svadbe. Pastor bol v tom čase ženatý a mal 5 detí, ktoré Mica chodievala opatrovať, informuje People. Rýchlo sa zblížili a o dva roky neskôr, v roku 2015, keď mala Mica 20 a John-Paul 35 rokov, začala medzi nimi aféra.
Napokon sa záležitosť prevalila, obaja sa rozviedli a v roku 2017 sa zosobášili. Hoci John-Paul tvrdil, že svoju manželku miloval, od začiatku tlačil Micu napríklad do zväčšenia prsníkov. Hľadal spôsoby, ako ju zmeniť tak, aby mu viac vyhovovala.
Micu trápili duševné ťažkosti
Na Micu vyvíjal obrovský nátlak. Necítila sa dobre a jej rodina a priatelia tvrdia, že práve to jej zrejme zapríčinilo duševné ťažkosti. Niekoľkokrát bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení a lekári jej diagnostikovali bipolárnu poruchu.
Navonok sa však podľa webu Oxygen zdalo, že je všetko v poriadku. Členovia cirkvi vnímali dvojicu ako dokonalý pár. Mica spievala v zbore a pastor oduševnene prednášal pre desiatky ľudí. Z dokumentu na Netflixe sa ale dozvedáme, že pastorove prednášky neraz vyvolávali mnoho otáznikov o tom, kým vlastne je a čo sa usiluje veriacim odovzdať.
Často sa kázne týkali sexu. Veriacich upozorňoval, že manželka musí byť svojmu manželovi vždy poslušne po ruke a musí splniť každé jeho prianie. Musí mu byť odovzdaná a dať mu aj svoje telo, kedykoľvek po ňom muž zatúži. John-Paul tvrdil, že v opačnom prípade nepotrvá dlho a diabol si k mužovi nájde cestu v podobe pokušenia mimo domácnosti. Ak sa manželka nepodvolí, mužovo srdce vraj ochladne a uzavrie sa.
Pichal jej testosterón, sex od nej žiadal 4-krát denne
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- čo sa dialo medzi pastorom a jeho manželkou;
- čo viedlo k tomu, že sa Mica rozhodla pastora opustiť;
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