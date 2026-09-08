Nečakané spojenie: Boris Kollár a Richard Sulík pôjdu do volieb na jednej kandidátke, mení sa aj názov

Bývalý líder opozičnej SaS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár pôjdu do volieb do Národnej rady (NR) SR na spoločnej kandidátnej listine. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval Kollár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tím okolo neho do hnutia nevstupujú.
správy od nás budete mať ako prví.
Každé druhé miesto
„Nevstupujú k nám, nebudú našimi členmi. Navrhli sme mu, ponúkli sme mu každé druhé miesto na kandidátke pre jeho ekonomický tím. Ponúkli sme mu, aby sa to vedelo rozlíšiť, že zmeníme názov strany na Sme rodina a Sulíkovci. A ponúkli sme mu spoločné budovanie toho programu, a samozrejme, že bude lídrom tímu pre ekonomiku, a my zase budeme zodpovední za tú empatiu v tejto strane, čo je veľmi dôležité, aby sa to dostalo tam, kde by sa to malo dostať,“ uviedol Kollár.
Sulíkovi je strana bližšia
Sulík sa podľa svojich slov bude k možným kandidátom vyjadrovať neskôr. Podotkol, že na predbežnom zozname kandidátov už má desiatky záujemcov. Hovoril aj o hodnotovej aj programovej zhode. „Strana SaS, ktorú som v roku 2009 zakladal a 15 rokov viedol, je dnes výrazne progresívnejšia. Samozrejme, je to ich dobré právo, no konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina, hodnotovo a programovo hnutie Sme rodina a Sulíkovci bližšie ako dnešná SaS. A to ja som v mojich postojoch dlhodobo konzistentný,“ povedal Sulík.
Možno na kandidátke bude aj Bittó Cigániková
Nezaradená poslankyňa Jana Bittó Cigániková nevylúčila svoju účasť na kandidátke. Novinárom po tlačovej konferencii uviedla, že ak sa nič nezmení a bude môcť presadzovať svoje dlhodobé postoje, tak na nej bude. Druhou možnosťou je pre ňu úplný odchod z politiky.
Sulík svoje členstvo v SaS ukončil v apríli. Za hlavný dôvod svojho odchodu označil výrazný hodnotový posun strany. Ozrejmil, že jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj vylúčenie Bittó Cigánikovej zo strany, ktoré SaS odôvodňovala tým, že poškodzovala dobré meno strany a dlhodobo ju očierňovala v médiách. Poslankyňa zase tvrdila, že k jej vylúčeniu došlo pre kritiku súčasného predsedu SaS Branislava Gröhlinga.
Nahlásiť chybu v článku