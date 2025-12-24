Trump sa objavil v Epsteinových spisoch: Tvrdenia sú nepravdivé, tvrdí rezort spravodlivosti

Najnovšia séria zverejnených dokumentov týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina obsahuje „nepravdivé a senzáciechtivé“ tvrdenia proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, uviedol v utorok rezort spravodlivosti USA. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Niektoré z týchto dokumentov obsahujú nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia proti prezidentovi Trumpovi, ktoré boli predložené Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) tesne pred voľbami v roku 2020,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti na platforme X.
O čo ide?
Americké ministerstvo starostlivosti v utorok zverejnilo viac ako 11-tisíc súborov v prípade Epsteina vrátane fotografií, videí a vyšetrovacích dokumentov.
Podľa televízie Sky News je medzi súbormi aj email, ktorý Trumpa obviňuje z cestovania „Epsteinovým súkromným lietadlom oveľa častejšie, ako sa doteraz uvádzalo“. V rokoch 1993 až 1996 sa mal súčasný prezident USA absolvovať najmenej osem takýchto letov. Odosielateľa aj prijímateľa emailu zo súborov odstránili.
Sky News pripomína, že Trump opakovane poprel akékoľvek previnenie v súvislosti so svojím vzťahom s Epsteinom. Televízia tiež zdôrazňuje, že jeho prítomnosť na akomkoľvek z Epsteinových letov ešte neznamená žiadne protiprávne konanie. Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy svojimi kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete.
Šéf Bieleho domu ešte v pondelok uviedol, že ľuďom, ktorí sa v minulosti s Epsteinom „nevinne stretli“, hrozí zničenie reputácie v dôsledku zverejnenia vyšetrovacích spisov súvisiacich s jeho osobou. Odmietol tiež rozruch okolo Epsteina ako odvádzanie pozornosti od úspechov svojho prezidentstva.
