Obrovský smútok: Len 27-ročného mladého športovca našli mŕtveho v hotelovej izbe. Kolega mu venoval dojímavé slová

Zuzana Veslíková
SITA
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Dvadsaťsedemročného nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena našli mŕtveho v jeho hotelovej izbe v Lavaze v Taliansku. V utorok to uviedla Nórska biatlonová asociácia. Úmrtie potvrdili talianske úrady, príčina smrti však zatiaľ nie je známa.

„Naše myšlienky sú predovšetkým s rodinou Siverta a so všetkými, ktorí sú mu blízki, či už v Nórsku alebo v zahraničí. Spolupracujeme s talianskymi úradmi na mieste,“ uviedla v stanovisku dočasná generálna tajomníčka Nórskej biatlonovej asociácie Emilie Nordskarová. Asociácia tiež oznámila, že krízové tímy budú poskytovať podporu jeho kolegom a rodine.

Mal problémy so srdcom

Bakken vyhral svoje prvé preteky Svetového pohára v roku 2022 v Holmenkollene, keď ovládol preteky s hromadným štartom na 15 kilometrov. Po úspešnej sezóne 2021/2022 však jeho kariéru pribrzdili problémy so srdcom. Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že Bakken sa už predtým otvorene vyjadril o problémoch so srdcom po tretej dávke vakcíny proti COVID-19 v roku 2022.

Po dlhom návrate sa však v ostatných týždňoch zúčastnil na pretekoch Svetového pohára a v celkovom hodnotení tejto sezóny bol na 13. mieste. Cez víkend bol súčasťou pretekov Svetového pohára vo francúzskom stredisku Le Grand Bornand a do Talianska pricestoval na sústredenie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sturla Holm Lægreid (@sturlal)

Jeho kolega z nórskeho tímu Sturla Holm Laegreid na Instagrame vyjadril Bakkenovi obrovskú úctu: „Bol si jeden z najsilnejších. Mal si schopnosť vyhrabať sa z tých najhorších situácií. Kde by to ostatní vzdali, ty si pokračoval. Sivert, bol si vzorom, inšpiráciou s odhodlaním, o čom mnohí môžu len snívať.“

