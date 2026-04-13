Trump kritizoval pápeža: O pár hodín uverejnil fotku, kde má podobu Ježiša, ktorý lieči chorého muža

Trump kritizoval pápeža, označil ho za slabého. Tiež tvrdil, že Lev XIV. bol zvolený len vďaka nemu. O pár hodín neskôr prišiel príspevok na jeho sociálnej sieti.
Trump v nedeľu na sociálnych sieťach kritizoval pápeža Leva XIV. a vyhlásil, že prvý americký pontifex je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, ako najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe. Pár hodín po svojich vyjadreniach zverejnil fotku upravenú AI, kde vystupuje v podobe Ježiša, ktorý lieči chorého muža.
„Pápež Lev je slabý pri (otázkach) zločinu a katastrofálny v oblasti zahraničnej politiky,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnych sieťach. „Nemyslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal Trump a zdôraznil, že „nepatrí k fanúšikom pápeža Leva“.
Trumpove vyjadrenia prišli po tom, ako Lev cez víkend odsúdil „ilúziu všemocnosti“, ktorá podľa neho poháňa vojnu USA a Izraela proti Iránu, a vyzval politických lídrov, aby prestali bojovať a začali rokovať o mieri. Lev viedol modlitbu v Bazilike svätého Petra v ten istý deň, keď Spojené štáty a Irán rokovali v Pakistane, no nepodarilo sa im dosiahnuť dohodu. Pápež vo svojej modlitbe nespomenul USA ani Trumpa, no zdalo sa, že jeho tón a posolstvo patrili prezidentovi a americkým predstaviteľom, ktorí sa chválili vojenskou prevahou USA, píše AP.
Reagoval aj pápež
Pápež Lev XIV. v pondelok pricestoval do Alžírska, kde odštartuje desať dní trvajúcu návštevu Afriky. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho predtým kritizoval, odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že z jeho vlády nemá strach. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Nechcem sa s ním púšťať do polemiky,“ povedal Lev XIV. pre agentúru Reuters. „Nemyslím si, že posolstvo evanjelia má byť zneužívané tak, ako to robia niektorí ľudia. Budem aj naďalej nahlas vystupovať proti vojne a snažiť sa podporovať mier, dialóg a mnohostranné vzťahy medzi štátmi s cieľom hľadať spravodlivé riešenia problémov,“ podotkol. Príliš veľa ľudí po celom svete podľa neho trpí a niekto sa za nich musí postaviť.
