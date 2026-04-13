Trump kritizoval pápeža: O pár hodín uverejnil fotku, kde má podobu Ježiša, ktorý lieči chorého muža

Foto: Truthsocial/@realDonaldTrump

Lucia Mužlová
TASR
Za hranicou zdravého rozumu.

Trump kritizoval pápeža, označil ho za slabého. Tiež tvrdil, že Lev XIV. bol zvolený len vďaka nemu. O pár hodín neskôr prišiel príspevok na jeho sociálnej sieti.

Trump v nedeľu na sociálnych sieťach kritizoval pápeža Leva XIV. a vyhlásil, že prvý americký pontifex je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, ako najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe. Pár hodín po svojich vyjadreniach zverejnil fotku upravenú AI, kde vystupuje v podobe Ježiša, ktorý lieči chorého muža.

„Pápež Lev je slabý pri (otázkach) zločinu a katastrofálny v oblasti zahraničnej politiky,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnych sieťach. „Nemyslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal Trump a zdôraznil, že „nepatrí k fanúšikom pápeža Leva“.

Trumpove vyjadrenia prišli po tom, ako Lev cez víkend odsúdil „ilúziu všemocnosti“, ktorá podľa neho poháňa vojnu USA a Izraela proti Iránu, a vyzval politických lídrov, aby prestali bojovať a začali rokovať o mieri. Lev viedol modlitbu v Bazilike svätého Petra v ten istý deň, keď Spojené štáty a Irán rokovali v Pakistane, no nepodarilo sa im dosiahnuť dohodu. Pápež vo svojej modlitbe nespomenul USA ani Trumpa, no zdalo sa, že jeho tón a posolstvo patrili prezidentovi a americkým predstaviteľom, ktorí sa chválili vojenskou prevahou USA, píše AP.

Reagoval aj pápež

Pápež Lev XIV. v pondelok pricestoval do Alžírska, kde odštartuje desať dní trvajúcu návštevu Afriky. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho predtým kritizoval, odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že z jeho vlády nemá strach. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

„Nechcem sa s ním púšťať do polemiky,“ povedal Lev XIV. pre agentúru Reuters. „Nemyslím si, že posolstvo evanjelia má byť zneužívané tak, ako to robia niektorí ľudia. Budem aj naďalej nahlas vystupovať proti vojne a snažiť sa podporovať mier, dialóg a mnohostranné vzťahy medzi štátmi s cieľom hľadať spravodlivé riešenia problémov,“ podotkol. Príliš veľa ľudí po celom svete podľa neho trpí a niekto sa za nich musí postaviť.

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z…

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle

