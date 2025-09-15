Trump konečne označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine: S Putinom mu vraj dochádza trpezlivosť, Európa podľa neho nekoná

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Jeho postoj voči Rusku sa údajne zmenil počas uplynulého leta.

Americký prezident Donald Trump sa konečne rozhodol označiť Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine, napísal magazín Politico, ktorý si všimol jeho nedeľňajšie vyjadrenie novinárom. Podľa magazínu to dokazuje, že Trump zaujal voči Moskve tvrdší postoj, informuje TASR.

Z konfliktu vinil ukrajinského prezidenta

Trump predtým odmietol odsúdiť Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu a niekoľkokrát tiež naznačil, že za vypuknutie vojny, ktorú sa od svojho januárového návratu do Bieleho domu snaží ukončiť, nesie zodpovednosť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin „testuje“ západné krajiny a nemá záujem o ukončenie vojny: Rusko musí vedieť, že budeme reagovať, tvrdí nemecký minister
2.
Ukrajina opäť zaútočila na strategickú infraštruktúru. Poškodené železničné trate Rusom spôsobia logistické problémy
3.
Putin ukazuje silu: Hlási úspešný odpal strašidelnej rakety, letí 9-krát rýchlejšie než zvuk a nedostihne ju protiraketová obrana
Zobraziť všetky články (1231)

USA sa vo februári pridali na stranu Ruska, keď odmietli európsky návrh rezolúcie OSN, ktorý vyjadroval podporu územnej celistvosti Ukrajiny a odsudzoval Rusko. Koncom februára sa zase vo vyhlásení G7 vydanom pri príležitosti tretieho výročia vojny na Ukrajine postavili proti označeniu Ruska za „agresora“.

Foto: SITA/AP

Výrok, v ktorom Trump podľa Politica označil Rusko za agresora, zaznel v nedeľu, keď na margo ukrajinských a ruských vojenských obetí hovoril o tom, že podľa jeho informácií iba tento týždeň prišlo o život 8 000 vojakov z oboch krajín. „Z Ruska ich bolo o niečo viac, ale keď ste agresorom, straty sú väčšie,“ citoval magazín vyjadrenie, ktoré americký prezident poskytol novinárom pred odletom z New Jersey do Washingtonu.

S Putinom mu dochádza trpezlivosť

Jeho postoj voči Rusku sa podľa magazínu zmenil počas uplynulého leta. Tento piatok povedal, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa nedávno osobne stretol na Aljaške, rýchlo dochádza trpezlivosť. V sobotu potom avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.

Foto: SITA/AP

V nedeľu Trump vyhlásil, že aj keď európske krajiny považuje za svojich „priateľov“, stále nakupujú ruskú ropu. „Nechcem, aby nakupovali ropu. A sankcie, ktoré zavádzajú, nie sú dostatočne prísne,“ povedal. Súčasne dal ale najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty. „Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno,“ dodal s tým, že Európania v súčasnosti „len rozprávajú a nekonajú“.

Najväčšími odberateľmi ruských fosílnych palív v EÚ sú Maďarsko a Slovensko, ktoré oponujú snahám Európskej komisie o postupné ukončenie dovozu ruských energií, doplnilo Politico.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin „testuje“ západné krajiny a nemá záujem o ukončenie vojny: Rusko musí vedieť, že budeme…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac