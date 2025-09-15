Putin „testuje“ západné krajiny a nemá záujem o ukončenie vojny: Rusko musí vedieť, že budeme reagovať, tvrdí nemecký minister

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľňajšom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF uviedol, že Rusko musí pre nedávne narušenie poľského vzdušného priestoru a pre podobný incident v Rumunsku čeliť silnejšiemu nátlaku. Moskvu varoval, že Severoatlantická aliancia bude reagovať rázne, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Rusko musí vedieť, že vždy zareagujeme. Nedovolíme, aby sme boli vystavení ďalšiemu vojenskému nátlaku. Využijeme svoju moc. Ekonomická a politická moc slobodného sveta je silná,“ vyhlásil minister.
Podľa Wadephula ruský prezident Vladimir Putin „testuje“ západné krajiny a stále neprejavil žiaden záujem o ukončenie vojny na Ukrajine. „Neprijíma žiadnu ponuku na rozhovory. Je zrejmé, že zatiaľ nechce ukončiť vojnu na Ukrajine. Ide ďalej a my musíme jasne reagovať a zostať jednotní,“ dodal.
Tvrdšie sankcie
Šéf nemeckej diplomacie zároveň podporil tvrdšie sankcie proti Rusku. Zdôraznil však, že je potrebné posilniť obranyschopnosť východného krídla NATO, a to najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Spomenul pritom systémy v súčasnosti nasadené v Grécku a Španielsku, ktoré by mohli byť presunuté k východnej hranici Aliancie.
Poľsko potvrdilo zostrelenie troch alebo štyroch ruských dronov v noci na stredu. Varšava incident označila za akt agresie a aktivovala článok štyri Severoatlantickej zmluvy. Podobný incident v sobotu zaznamenali aj na území Rumunska.
Podľa Európskej únie boli niektoré z bezpilotných lietadiel identifikované ako drony typu Šáhid iránskej výroby, ktoré Rusko používa vo vojne proti Ukrajine.
