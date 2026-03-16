Trump je v slepej uličke: NATO vraj čaká veľmi zlá budúcnosť, ak mu nepomôže

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Trump na palube Air Force One novinárom povedal, že Spojené štáty rokujú s Iránom.

Severoatlantickú alianciu (NATO) podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA nepomôžu opätovne sprístupniť Hormuzský prieliv. Trump to povedal v krátkom rozhovore pre denník Financial Times zverejnenom v nedeľu. Neskôr na palube Air Force One podľa agentúry AFP povedal, že Spojené štáty „hovoria“ s Iránom, ale ten vraj nie je pripravený dohodnúť sa, píše TASR.

Keďže Spojené štáty pomáhajú Ukrajine vo vojne s Ruskom, Trump očakáva, že Európa pomôže Spojeným štátom v Hormuzskom prielive, kde Irán začal útočiť na tadiaľ prechádzajúce lode, v dôsledku čoho výrazne vzrástli ceny energií na svetových trhoch.

„Ak nepríde žiadna odpoveď alebo ak bude odpoveď záporná, myslím si, že to bude mať veľmi zlý vplyv na budúcnosť NATO,“ povedal Trump v rozhovore. Washington už skôr avizoval, že plánuje eskortovať plavidlá cez strategicky významnú vodnú cestu.

Irán sa nechce dohodnúť

Pre krízu v Hormuzskom prielive sa podľa amerického prezidenta tiež môže odložiť jeho stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. „Je len správne, aby ľudia, ktorí majú z prielivu úžitok, pomohli zaistiť, že sa tam nestane nič zlé,“ povedal.

Čína, rovnako ako mnohé európske krajiny, je vo väčšej miere závislá od ropy z Perzského zálivu než Spojené štáty, pripomenula agentúra AFP. Podľa plánu by Trump mal Čínu navštíviť na prelome marca a apríla.

Iránske Revolučné gardy prakticky uzavreli Hormuzský prieliv, ktorý hraničí s Iránom a cez ktorý prechádza 20 percent svetových dodávok ropy.

Konflikt na Blízkom východe začal 28. februára po útokoch USA a Izraela proti Iránu, ktorý odpovedal odvetnými údermi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Hneď v prvý deň americko-izraelských útokov zahynul iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.

Trump na palube Air Force One novinárom povedal, že Spojené štáty rokujú s Iránom. Nespresnil však, akú povahu tieto rozhovory majú. „Ale nemyslím si, že sú pripravení (uzavrieť dohodu). Avšak už sa k tomu pomaly blížia,“ uviedol americký prezident. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pritom skôr poprel, že by prebiehal akýkoľvek dialóg s USA.

