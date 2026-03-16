Denne pustí milión barelov ropy: Horí kľúčová zóna so zásobami, Irán útočí na prístavy

Dronový útok na ropnú infraštruktúru na východnom pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) spôsobil v pondelok požiar. Oznámili to miestne úrady v čase pokračujúcich útokoch Iránu na ciele v štátoch Perzského zálivu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Veľký požiar vypukol v zóne ropného priemyslu v emiráte Fudžajra. Nachádza sa na pobreží Ománskeho zálivu juhovýchodne od Hormuzského prielivu, cez ktorý sa pre iránske hrozby prakticky zastavila komerčná doprava. Miestne úrady uviedli, že hlásené neboli žiadne zranenia a civilná ochrana sa snaží dostať plamene pod kontrolu.
Dôležitý bod pre globálny trh s ropou
Fudžajra je výstupným bodom pre približne milión barelov (159 mil. litrov) ropy denne, čo predstavuje asi jedno percento globálneho dopytu. Podľa zdrojov Reuters v tamojšom prístave po pondelkovom útoku pozastavili nakladanie ropy. Obnovili ju pritom len v nedeľu po predošlom dronovom útoku.
Iránske ozbrojené sily v sobotu varovali, že prístavy v SAE považujú za legitímne ciele, a vyzvali tamojších obyvateľov, aby sa im vyhli. Úrady v hlavnom meste SAE Abú Zabí v pondelok oznámili, že pri zásahu civilného vozidla raketou zomrel Palestínčan. V ďalšom emiráte Dubaji v noci dočasne prerušili prevádzku medzinárodného letiska po tom, ako dron spôsobil požiar palivovej nádrže v jeho blízkosti.
