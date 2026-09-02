Mimoriadna udalosť v Kútoch: Nákladný vlak prešiel návesť Stoj

Matej Mensatoris
Dopravu v železničnej stanici Kúty skomplikovala mimoriadna udalosť, pri ktorej nákladný vlak nerešpektoval signalizáciu.

V železničnej stanici Kúty došlo k obmedzeniu dopravy po tom, ako nákladný vlak prešiel návesť Stoj. Na sociálnej sieti na to upozornila stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR.

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K mimoriadnej udalosti došlo krátko po dvanástej hodine. Ako pre portál tnlive.sk potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, vlaky medzi štátnou hranicou a stanicou Kúty aktuálne premávajú obojsmerne len po druhej traťovej koľaji.

Príčiny a presné okolnosti incidentu sú podľa hovorkyne v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie preto železnice zatiaľ neposkytli.

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