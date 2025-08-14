Trpia onkologickými ochoreniami aj následkami vojnových zranení: Ministerstvo vnútra pomáhalo pri prevoze detí z Gazy

Foto: SITA/AP

Zuzana Janíková
TASR
Evakuované deti trpia ťažkými onkologickými ochoreniami, ďalšími závažnými diagnózami či následkami vojnových zranení.

Ministerstvo vnútra (MV) SR v stredu (13. 8.) spolupracovalo na prevezení siedmich detských pacientov a ich 16 rodinných príslušníkov z Pásma Gazy. Išlo o siedmu takúto evakuačnú misiu modulu leteckej evakuácie EURACARE – Flight & Shelter. TASR o tom vo štvrtok informoval tlačový odbor rezortu.

Modul bol aktivovaný Európskym centrom koordinácie a reakcie na núdzové situácie (ERCC) na požiadavku Belgicka a Turecka. „Sekcia krízového riadenia MV SR koordinovala leteckú zdravotnícku evakuáciu z Izraela do Belgicka, ktorú vykonal Letecký útvar MV SR spolu s členmi modulu – Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a Johanniter-Unfall-Hilfe z Rakúska,“ uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.

Evakuované deti trpia ťažkými onkologickými ochoreniami, ďalšími závažnými diagnózami či následkami vojnových zranení. Podľa ministerstva vnútra im bez okamžitej a špecializovanej starostlivosti v mnohých prípadoch hrozilo výrazné zhoršenie zdravotného stavu alebo ohrozenie života.

Misia bola náročná

Pacienti boli z Pásma Gazy na letisko v Izraeli dopravení konvojom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Na mieste sa o ich registráciu a predletovú medicínsku kontrolu postarali aj zdravotní a psychosociálni špecialisti z Asociácie samaritánov SR, doplnilo ministerstvo.

Misia modulu trvala 19 hodín a podľa slovenského rezortu vnútra bola fyzicky a emočne mimoriadne náročná. Pri operácii poskytlo plnú súčinnosť aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Za každým takýmto letom je množstvo ľudí, ktorí obetujú čas, energiu a neraz aj vlastný komfort, aby zachránili deti, ktoré sa samy zachrániť nedokážu. Táto spolupráca je dôkazom, že solidarita a ľudskosť nemajú hranice,“ poznamenal slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Let bol realizovaný v rámci operácií mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany a 75 percent výdavkov bude refundovaných z prostriedkov EÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Namiesto umeleckého diela postavili pútač: SNG odstránenie Sušienkovej plastiky odmieta vysvetliť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac