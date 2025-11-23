Tropický raj ich zlákal na nízke životné náklady: Žena sa spolu s rodinou presťahovala do obľúbenej dovolenkovej destinácie

Mladá britská rodina sa nechala zlákať predstavou nekonečného leta, lacnejšieho života a životom v luxusnom dome pri oceáne. Po presťahovaní však prišlo rýchle vytriezvenie.
Žena z Veľkej Británie, pracujúca ako cestopisná spisovateľka, sa spolu so svojím manželom, ktorý pracuje ako pilot, a s malým dieťaťom rozhodli vymeniť život v Európe za celoročné leto, nižšie životné náklady a veľký rodinný dom pri mori. Preto sa presťahovali na ostrov Maurícius vo východnej Afrike, píše Mail Online.
Maurícius mnohí ľudia poznajú najmä z luxusných katalógov a fotografií medových týždňov. Dokonalé pláže, biely piesok, tyrkysový oceán a palmy všade, kam sa pozriete. Lenže realita je celkom iná.
Realita ich šokovala
Ich presťahovanie do tropického raja síce najprv začalo ako splnený sen, no postupne sa to zmenilo na realitu, ktorá mala od instagramovej dokonalosti veľmi ďaleko.
Spočiatku to pôsobilo ako idylické dobrodružstvo. Turistika, surfovanie, výlety džungľou, exotické jedlá a pokojné dni pri oceáne. Nízke náklady na bývanie na ostrove im umožnili prenajať si priestranný štvorizbový dom pri oceáne so záhradou, s bazénom a miestom pre všetky ich zvieratá – jedného psa, dve mačky a štyri sliepky. A k tomu všetkému ešte aj so záhradníkom a s upratovačkou. Tento luxus bol pre nich v Európe nedostupný, no tu si ho mohli dovoliť.
Očarila ich tiež dostupnosť škôlok a služieb, ktoré v ich domovskej krajine stáli mnohonásobne viac. Zdanlivo ideálny začiatok.
Mimo dovolenkových rezortov sa však ukrývala realita, ktorú si turisti často nevšimnú. Miestne pobrežia boli plné odpadkov, rozbitých skiel a plastov. Každodenné kúpanie v oceáne sa zmenilo na boj o bezpečnosť medzi rybárskymi háčikmi a zvyškami odpadu. Oveľa ťažšie bolo však sledovať stav miestnych zvierat. Túlavé psy a mačky v biednom stave boli všade na uliciach.
Z ostrova nakoniec odišli
Prekvapením boli aj „ozajstné“ životné náklady, ktoré sa ukázali až neskôr. Nájmy boli síce nízke, ale ceny potravín privysoké, okrem toho extrémne zdanené autá a absencia online nakupovania. Každá drobnosť znamenala dlhé hľadanie po celom ostrove. Navyše nedokázali nájsť ani spoľahlivú opatrovateľku pre svojho syna.
A nakoniec tropické počasie, ktoré spočiatku pôsobilo lákavo, sa stalo zdrvujúcim. Neustála horúčava, vlhkosť, komáre a hmyz si vyberali svoju daň na ich zdraví aj psychike. Klimatizácia išla nonstop a účty tak rástli.
Po dvoch rokoch pochopili, že hoci Maurícius má svoje silné stránky, skutočný domov tu nikdy nenájdu. Rodina si odniesla množstvo zážitkov aj spomienok, no aj zistenie, že žiadny dokonalý raj neexistuje. Dnes hľadajú opäť nové miesto na život, tentoraz však v chladnejších horách severného štátu New York v USA.
