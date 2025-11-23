Tropický raj ich zlákal na nízke životné náklady: Žena sa spolu s rodinou presťahovala do obľúbenej dovolenkovej destinácie

Foto: Screen Instagram (@annabelmaud)/Pexels

Klaudia Oselská
Z ostrova nakoniec "ušli".

Mladá britská rodina sa nechala zlákať predstavou nekonečného leta, lacnejšieho života a životom v luxusnom dome pri oceáne. Po presťahovaní však prišlo rýchle vytriezvenie. 

Žena z Veľkej Británie, pracujúca ako cestopisná spisovateľka, sa spolu so svojím manželom, ktorý pracuje ako pilot, a s malým dieťaťom rozhodli vymeniť život v Európe za celoročné leto, nižšie životné náklady a veľký rodinný dom pri mori. Preto sa presťahovali na ostrov Maurícius vo východnej Afrike, píše Mail Online.

Maurícius mnohí ľudia poznajú najmä z luxusných katalógov a fotografií medových týždňov. Dokonalé pláže, biely piesok, tyrkysový oceán a palmy všade, kam sa pozriete. Lenže realita je celkom iná.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Annabel Maud Fenwick Elliott (@annabelmaud)

Realita ich šokovala

Ich presťahovanie do tropického raja síce najprv začalo ako splnený sen, no postupne sa to zmenilo na realitu, ktorá mala od instagramovej dokonalosti veľmi ďaleko.

Spočiatku to pôsobilo ako idylické dobrodružstvo. Turistika, surfovanie, výlety džungľou, exotické jedlá a pokojné dni pri oceáne. Nízke náklady na bývanie na ostrove im umožnili prenajať si priestranný štvorizbový dom pri oceáne so záhradou, s bazénom a miestom pre všetky ich zvieratá – jedného psa, dve mačky a štyri sliepky. A k tomu všetkému ešte aj so záhradníkom a s upratovačkou. Tento luxus bol pre nich v Európe nedostupný, no tu si ho mohli dovoliť.

Očarila ich tiež dostupnosť škôlok a služieb, ktoré v ich domovskej krajine stáli mnohonásobne viac. Zdanlivo ideálny začiatok.

Mimo dovolenkových rezortov sa však ukrývala realita, ktorú si turisti často nevšimnú. Miestne pobrežia boli plné odpadkov, rozbitých skiel a plastov. Každodenné kúpanie v oceáne sa zmenilo na boj o bezpečnosť medzi rybárskymi háčikmi a zvyškami odpadu. Oveľa ťažšie bolo však sledovať stav miestnych zvierat. Túlavé psy a mačky v biednom stave boli všade na uliciach.

Ilustračné foto: Pexels

Z ostrova nakoniec odišli

Prekvapením boli aj „ozajstné“ životné náklady, ktoré sa ukázali až neskôr. Nájmy boli síce nízke, ale ceny potravín privysoké, okrem toho extrémne zdanené autá a absencia online nakupovania. Každá drobnosť znamenala dlhé hľadanie po celom ostrove. Navyše nedokázali nájsť ani spoľahlivú opatrovateľku pre svojho syna.

A nakoniec tropické počasie, ktoré spočiatku pôsobilo lákavo, sa stalo zdrvujúcim. Neustála horúčava, vlhkosť, komáre a hmyz si vyberali svoju daň na ich zdraví aj psychike. Klimatizácia išla nonstop a účty tak rástli.

Po dvoch rokoch pochopili, že hoci Maurícius má svoje silné stránky, skutočný domov tu nikdy nenájdu. Rodina si odniesla množstvo zážitkov aj spomienok, no aj zistenie, že žiadny dokonalý raj neexistuje. Dnes hľadajú opäť nové miesto na život, tentoraz však v chladnejších horách severného štátu New York v USA.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Baľte kufre: Ubytujete sa len za 15 eur. Toto európske mesto je najvýhodnejšou vianočnou destináciou…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac