Tragická dopravná nehoda: Auto sa v skorých ranných hodinách čelne zrazilo s dodávkou, vodič nemal šancu

Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu na rýchlostnej ceste R2 pri Tornali, prišla o život jedna osoba. Na mieste sa čelne zrazilo osobné auto s dodávkou.
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Čelná zrážka v skorých ranných hodinách
K tragickej dopravnej nehode na R2 došlo v skorých ranných hodinách. V smere na Tornaľu sa zrazila dodávka s osobným autom, ktorého vodič pri čelnej zrážke zahynul. Vodič dodávky bol so zraneniami prevezený do nemocnice.
„V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. Presná príčina nehody bude predmetom jej ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Kováčiková.
