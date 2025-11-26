Kotlárova analýza vakcín sa rozsypala: Štúdia o DNA je plná chýb, recenzent ju označil za misiu pre antivaxerov

Ukazuje sa, že zdroje splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, o ktoré dlhodobo opiera svoje analýzy ohľadom mRNA vakcín, nie sú až také vierohodné.
Ako informoval Denník N, koncom septembra Peter Kotlár na Telegrame upozornil na zahraničnú štúdiu, ktorá mala naznačovať „nadmerné množstvo DNA“ v mRNA vakcínach. Neuviedol však, že samotný článok je pod vyšetrovaním už od momentu, keď vyšiel.
Raj pre antivaxerov
Podrobnosti priniesol portál Retraction Watch. Jeden z recenzentov článku, biochemik Rolf Marschalek z univerzity vo Frankfurte, upozornil na 19 závažných chýb. Od nesprávnych metód po tvrdenia bez opory v dátach. Marschalek žiadal zásadné úpravy, no text napriek tomu vyšiel takmer bez zmien. Vedec to označil za „misiu pre antivaxerskú komunitu“, nie za vedeckú prácu.
Zlé postupy aj grafy
Autori v štúdii tvrdili, že našli DNA v množstvách vyšších, než odporúčajú regulačné úrady. Problém však bol podľa Marschaleka v tom, že jeden z použitých postupov merania sa nehodí na vzorky, v ktorých je dramaticky viac RNA než DNA, čo je presne prípad mRNA vakcín.
Marschalek pritom upozornil na vlastnú publikáciu, ktorá vysvetľuje limity tejto metódy. Ďalšou chybou bolo, že autori meranie DNA vykonali nesprávne, podľa recenzenta bol čas ošetrenia taký krátky, že RNA zo vzoriek jednoducho nemohla úplne zmiznúť.
Ďalej upozornil aj na graf, ktorý mal ukazovať súvislosť medzi množstvom DNA a počtom hlásených vedľajších účinkov pri rôznych šaržiach vakcín. Podľa neho však graf „jasne ukazuje, že žiadna korelácia neexistuje“.
Marschalek napísal list priamo šéfredaktorovi. Publikácia však vyšla, jej obsah sa naďalej preveruje. Je to tak ďalšia sporná vec, ktorá sa vyskytla v prípade Kotlárovej analýzy.
