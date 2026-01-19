Tragédia v Dunaji ich poznačila: Šándor otvorene o tom, či Bočkayovcom po smrti syna svitne nová nádej

Dunaj, k vašim službám sa na obrazovky vracia už budúci utorok, keď opäť začne klasická vysielacia štruktúra, na ktorú sú už diváci po tých rokoch zvyknutí. Každý utorok a štvrtok budú v napätí sledovať osudy svojich obľúbených postáv, pričom niektoré z nich už vopred odhalili, na čo sa môžu tešiť. Napríklad Ráchel Šoltésová o postave Kristíny.
V minulej sérii sa museli Imrich a Irena zmieriť so smrťou Ota, pričom obaja hľadali vinníka v tom druhom. Chlapcova smrť naštrbila ich vzťah a diváci s napätím čakali, či to ich vzťah prežije. Táto séria tak bola pre Bočkayovcov náročná a to, či pre nich svitne nová nádej, prezradil herec Ivan Šándor v rozhovore pre Markízu.
Čo čaká Imricha?
„Nevieme ešte presne,“ povedal Šándor na úvod, čo sa týka osudu jeho postavy. Ohľadom seriálu vysvetlil: „Myslím, že sa v čase hlavne posunieme, že už bude pomaly koniec vojny. To znamená, že tieto tragické udalosti vojnové a všetko s tým súvisiace hádam už budú končiť.“
Keď ide o jeho postavu Imricha, verí, že aj v tomto prípade by mohli tragédie skončiť a mohla by v ich rodine konečne svitnúť nová nádej. Povedal: „Po našich veľmi smutných a tragických udalostiach vo vzťahu s Irenou a s naším Otom, tak ja naozaj verím, že scenáristi by už mohli trošku prísť s nejakou pozitívnejšou alebo svetlejšou linkou aj keď, samozrejme, toto tam bude pravdepodobne, smrť dieťaťa, prítomné navždy, ale verím, že náš vzťah sa nejakým spôsobom ešte utuží a pôjdu ďalej.“
Na otázku, či sa ich vzťah začne uzdravovať už v tejto sérii, odpovedal: „Dúfam, že to tak bude. Ako hovorí Baša, držíme si palce.“
Herec tiež prehovoril o SNP a odboji, keďže práve ten bude v novej sérii v centre diania. „Povstanie pokračuje napriek tomu, že nebolo vydarené, ale Imrich zostáva samozrejme ústrednou postavou povstania,“ povedal. A hoci herec uviedol, že Imrich veľmi nie je človek, ktorý by držal pušku a šiel priamo do boja, naznačujúc, že bude najmä v pozadí a riešiť to v utajení, dodal, že nič nie je isté. Súčasťou povstania pritom bude určite a dokončí to, čo začal.
