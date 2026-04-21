Zákaz fajčenia: V Británii si ľudia narodení od roku 2009 nezapália. Dohodli prelomový zákon

Matej Mensatoris
Cieľom je vytvorenie generácie, ktorá nefajčí.

Dolná snemovňa aj Snemovňa lordov sa dohodli na konečnom návrhu zákona, ktorého cieľom je zabrániť fajčeniu. Ľudia narodení od 1. januára 2009 a neskôr budú mať zakázaný nákup cigariet. 

Regulácia fajčenia

Informuje o tom server BBC. Keď zákon získa kráľovský súhlas, nastane tiež regulácia vapingu či iných nikotínových výrobkov. Regulácia je súčasťou sérií opatrení zameraných na riešenie problémov spojených s fajčením.

Najväčší dosah bude mať zákon práve na momentálne 17-ročných tínedžerov, ktorým sa tak zakáže užívať tabakové výrobky. Obmedzí sa aj vapovanie, bude zakázané v autách prepravujúcich deti, v blízkosti škôl, nemocníc či ihrísk.

Vonkajšie priestranstvá pohostinstiev či iné otvorené priestranstvá alebo súkromné domy či byty budú fungovať tak, ako doteraz.

Štátny tajomník Wes Streeting pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť označil zákon za historický moment pre zdravie národa: „Prevencia je lepšia ako liečba – táto reforma zachráni životy, zmierni tlak na verejné zdravotníctvo a vybuduje zdravšiu Britániu.

