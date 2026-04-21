Slovensko podporí 20. balík protiruských sankcií Európskej únie. Stačí, ak cez Družbu potečie ropa

Matej Mensatoris
Blanár: SR podporí 20. balík sankcií EÚ, ak cez Družbu potečie ruská ropa.

Slovenská republika je v prípade obnovenia dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba pripravená podporiť 20. balík protiruských sankcií Európskej únie. Po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

Sme pripravení podporiť sankcie

Môžem konštatovať, že my sme pripravení podporiť aj 20. sankčný balík voči Rusku, pretože podľa nášho vyhodnotenia nebude mať vplyv na slovenskú ekonomiku. Avšak urobíme to až vtedy, keď dorazí ruská ropa cez ropovod Družba na Slovensko. Čiže zatiaľ môžem skonštatovať, že takúto informáciu nemáme a o tomto som informoval aj kolegov a celú Radu pre zahraničie, že je to politické rozhodnutie, ktoré vychádza z politického rozhodnutia (ukrajinského) prezidenta (Volodymyra) Zelenského nepustiť ropu na Slovensko a do Maďarska,“ uviedol Blanár.

Ukrajinský prezident v utorok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu Družba sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená. Blanár však po zasadnutí uviedol, že nie je jasné, kedy cezeň ropa začne prúdiť.
Ministri členských štátov EÚ tiež rokovali o 90-miliardovej pôžičke Európskej únie pre Kyjev.

Ja môžem povedať za slovenskú stranu úplne jasné stanovisko, že Slovenská republika sa nezúčastňuje na pôžičke, ktorá bude poskytnutá Ukrajine, spoločne ešte s ďalšími dvoma krajinami, a to je Česká republika a Maďarsko,“ priblížil Blanár.

Tým, že sme v decembri na Európskej rade odsúhlasili túto pôžičku, tým, že sa nebudeme na tom spolupodieľať, pre nás táto téma skončila – je to otázka ostatných. Slovenská republika nikdy nebola ani v tej pozícii, že by blokovala túto pôžičku. Avšak čo sa týka samotného obnovenia toku ropy v ropovode Družba, to je pre nás naozaj veľmi dôležitá otázka,“ doplnil.

Členské štáty Európskej únie vo februári neprijali 20. balík sankcií proti Rusku. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vtedy naznačila, že dohodu okrem Maďarska blokovala aj Slovenská republika.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó predtým avizoval, že jeho krajina bude na zasadnutí Rady EÚ blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac